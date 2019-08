Una Vita Anticipazioni 9 agosto 2019: Riera, ferito, avverte Diego che Ursula...

Anticipazioni TV

Riera è certo che Ursula voglia scappare e mette in guardia Blanca e Diego. Il Commissario Mendez intanto ha una pista per trovare il neonato.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 9 agosto 2019, Diego e Blanca si occupano di Riera ferito e l'investigatore racconta cosa è successo al dottor Pallero. Il Commissario Mendez è intanto riuscito a localizzare il piccolo che custodiva il medico e l'Alday vuole accertarsi sia Moises. Ursula intanto invita le vicine di casa per pranzo e Riera è convinto che la Dark Lady voglia scappare. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Riera ferito ma Mendez rintraccia il neonato in questa puntata di Una Vita del 9 agosto 2019

Riera ha scoperto che il dottor Pallero è stato ucciso e sulla via del ritorno è stato aggredito. Diego e Blanca si occupano di lui e l'investigatore ha modo di raccontare loro quello che è successo. È chiaro che qualcuno sapesse del suo arrivo a Villamanzanos e che si sia liberato di un testimone scomodo come il medico. I due ragazzi sono molto preoccupati, visto che del neonato che il medico custodiva, si sono perse le tracce. Per fortuna il commissario Mendez ha trovato una pista e sembra aver localizzato il piccolo. Diego vuole però avere la certezza che si tratti di Moises.

Ursula in fuga in Una Vita

A casa Palacios i domestici hanno mentito ai loro padroni. In loro assenza hanno organizzato dei festini e una volta scoperti hanno utilizzato la scusa di aver raccolto vivere per aiutare gli abitanti di Naveros, colpiti da un'alluvione. Antoñito ha però mangiato la foglia e ha capito che è una menzogna. Rosina, preoccupata per il morale di Jacinto, chiede aiuto alle domestiche. La vedova Hidalgo è grata al ragazzo per averla salvata da una rapina e vorrebbe aiutarlo. Ursula invece informa le vicine di voler organizzare un pranzo a casa sua per riportare finalmente la pace nel quartiere. Riera è però convinto che la Dark Lady abbia tutt'altra intenzione e che sia pronta a lasciare Calle Acacias. Mette in guarda Diego e Blanca e li invita a tenere gli occhi aperti.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 5 al 10 agosto 2019