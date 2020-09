Una Vita Anticipazioni 8 settembre 2020: Jacinto recupera la sua preziosa medaglietta...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Una Vita per la puntata dell'8 settembre 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Jacinto rientra in possesso della sua preziosa medaglietta dopo aver vinto il torneo di biglie.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita della puntata dell' 8 settembre 2020. Nell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Servante rientra in possesso della sua preziosa medaglietta. Come promesso, Servante ha restituito al portinaio Jacinto il suo prezioso monile dopo aver vinto il campionato cittadino di biglie. È bene quel che finisce bene, almeno nella soffitta mentre a casa Hidalgo, le cose stanno precipitando. Liberto ha deciso di fare le valigie e di lasciare per sempre la sua casa.

Jacinto recupera la sua medaglietta in questa puntata di Una Vita dell'8 settembre 2020

Nelle trame di Una Vita non mancano i divertenti siparietti tra gli inquilini della soffitta. Stavolta i protagonisti sono Servante e Jacinto. In occasione dell'impegnativo campionato cittadino di biglie, Servante ha costretto il portinaio di Acacias 38 a fare squadra con lui. Il domestico ha ricattato il povero Jacinto - dopo aver scoperto la sua abilità nel gioco - sequestrandogli la sua preziosa medaglietta e promettendogli di restituirgliela solo se se avesse partecipato insieme a lui al torneo. E ora finalmente Servante può rientrarne in possesso visto che la sua squadra è uscita vittoriosa dalla sfida!

Una Vita Anticipazioni: Liberto lascia per sempre Rosina?

Se nella soffitta si respira aria di festa, non si può dire la stessa cosa di casa Hidalgo. Ramon, Antoñito, Lolita e Carmen hanno fatto di tutto per far riavvicinare Rosina a Liberto ma la donna non riesce a togliersi dalla mente l'immagine di suo marito con un'altra. Convinto di non avere più speranza, il Seler ha così deciso di lasciare la sua casa. Liberto ha preso una dolorosa decisione ma necessaria, secondo lui, per non far soffrire più sua moglie.

Anticipazioni Una Vita: Felipe spera nell'aiuto di Genoveva

Liberto è uscito di prigione dopo il pagamento della cauzione. Il Seler però non è stato scagionato dall'accusa di stupro e Felipe deve cercare di tirarlo fuori dai guai del tutto. L'avvocato ha un'inspiegabile fiducia in Genoveva. È infatti convinto che sarà lei ad aiutarlo a scagionare il suo amico e in effetti la Salmeron ha un atteggiamento molto ambiguo, riguardo questa storia. Cosa succederà? Che cosa ha in mente di fare la vedova di Samuel?

