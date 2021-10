Una Vita Anticipazioni 8 ottobre 2021: Laura è terrorizzata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda venerdì 8 ottobre 2021 su Canale 5 rivelano che l'avvocato e la Dark Lady non smettono di dare il tormento alla domestica...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda venerdì 8 ottobre 2021, alle 14:10, non c'è pace per Laura: Felipe e Genoveva continuano a starle con il fiato sul collo!

Una Vita Anticipazioni: L'ennesima mossa di Felipe

Felipe è disperato. Ormai il giudice ha emesso la sua sentenza: Genoveva non ha ucciso Marcia. Lui, però, sa che è stato commesso un errore, perché è convinto che la moglie non sia innocente. Ma come può dimostrare che la mani della Salmeron sono sporche del sangue della domestica brasiliana che tanto ha amato? L'Alvarez-Hermoso vuole parlare con Laura, dato che la sua falsa testimonianza in tribunale è stata decisiva affinché tutte le accuse contro la Dark Lady cadessero.

Laura scappa da Felipe, nelle Anticipazioni del 8 ottobre 2021 di Una Vita

La cameriera di Genoveva, però, non ha alcuna intenzione di collaborare con l'avvocato: non appena Felipe l'avvicina, desideroso di avere con confronto, l'Alonso, spaventata, fugge via ancora una volta. L'uomo ha capito che la consorte ed l'azzeccagarbugli la tengono in pugno... ma in che modo? L'Alvarez-Hermoso non sa su che cosa questi ultimi due facciano leva per convincere la ragazza ad essere loro tanto fedele.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva minaccia Laura!

Per sfortuna di Laura, la Salmeron ha assistito a tutta la scena: ha visto che il marito ha cercato di avvicinarla. Temendo che, alla fine, la domestica possa cedere sotto il peso delle pressioni che continua a farle Felipe, oppure sotto a quello dei sensi di colpa, la signora torna a minacciarla. L'Alonso, terrorizzata, giura che non la tradirà. D'altra parte, la giovane non potrebbe fare diversamente, visto che in gioco c'è la vita della sorella disabile, Lorenza la quale, se Laura dovesse commettere un passo falso, ne pagherebbe le conseguenze!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 4 all'8 ottobre 2021.

