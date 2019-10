Una Vita Anticipazioni 8 ottobre 2019: Padre Telmo tradisce Lucia

Anticipazioni TV

Lucia rivela a Padre Telmo la sua intenzione di aiutare Samuel. Il sacerdote corre ad avvertire il vescovo Espineira.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di martedì 8 ottobre 2019, Lucia si è innamorata di Samuel e vuole cedergli la sua rendita mensile, per aiutarlo a risollevarsi economicamente. Padre Telmo ascolta le parole della giovane ed è pronto a tradirla... Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Lucia perdutamente innamorata in questa puntata di Una Vita dell'8 ottobre 2019

La bella Lucia ha ormai fatto luce sui suoi sentimenti. L'Alvarado ha confessato il suo amore per Samuel a Padre Telmo, rivelandogli anche la sua intenzione di aiutare economicamente l'Alday. La giovane ha infatti intenzione di versare il suo assegno mensile, interamente sul conto del povero ex gioielliere, che ha perso tutto a causa dello scoppio della bomba alle Gallerie. Una tragedia sfiorata, in cui lei stessa ha rischiato la vita. Intanto Samuel lavora ai gioielli della Marchesa di Urrutia, nella speranza che – con l'acquisto dei preziosi – riesca a pagare i debiti che ha contratto con le banche.

Il piano di Padre Telmo in Una Vita

Lucia confida i suoi turbamenti a Padre Telmo ma purtroppo per lei, il sacerdote nasconde un doppio fine. Telmo ha infatti il compito di scoprire la verità sul conto dell'Alvarado e di comunicarla al vescovo Espineira, colui che l'ha inviato ad Acacias. Telmo nasconde quindi un segreto pericoloso per Lucia e per lo stesso Samuel, che sfrutterà i sentimenti della bella Lucia, per il proprio tornaconto.

