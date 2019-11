Una Vita Anticipazioni 8 novembre 2019: Lucia incontra Alicia Villanueva, un'altra vittima di Telmo

Anticipazioni TV

Samuel organizza un incontro con Alicia Villanueva, un'altra vittima della violenza di Telmo.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 8 novembre 2019, Samuel presenta a Lucia la testimone che inchioderà Telmo: Alicia Villanueva. L'Alday convince la sua fidanzata che è necessario che lei testimoni al processo contro il prete. Scopriamo insieme le trame dell'episodio di domani in onda su Canale5 alle 14:10.

Samuel ha un asso nella manica nella puntata di Una Vita dell'8 novembre 2019

Lucia è sempre convinta che Telmo non possa averle fatto del male ma le prove sono tutte contro il povero parroco. Samuel ha trovato il modo per convincere la sua compagna a testimoniare contro il suo rapitore: un testimone chiave. L'asso nella manica dell'Alday è trovare una donna che racconti all'Alvarado di essere stata violentata da Telmo e che confermi che l'uomo è pericoloso e che vada allontanato. A casa si presenta dunque con Alicia Villanueva, che sostiene di aver subito violenze dal parroco e di esserne rimasta per sempre traumatizzata. Lucia crederà alle parole di questa donna o rimarrà fedele alla sua idea?

Telmo vicino al processo in Una Vita

Espineira e Samuel hanno trovato il modo per liberarsi di padre Telmo. Capito che il parroco ha intenzione di proteggere Lucia dalle loro macchinazioni, i due hanno escogitato un piano per metterlo fuori gioco. L'accusa di stupro è l'atto finale del loro subdolo piano per mettere le mani sull'enorme ricchezza dell'Alvarado. Telmo è sempre più in difficoltà e dopo essere stato cacciato dalla parrocchia, dovrà affrontare anche la testimonianza di Alicia. Telmo e Lucia riusciranno a chiarirsi?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 4 al 10 novembre 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.