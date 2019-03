Una Vita Anticipazioni 8 marzo 2019: Diego è malato

Nella puntata di Una Vita di venerdì 8 marzo 2019, mentre Blanca mette in guardia Olga da Diego, dicendole che il ragazzo la sta solo usando per farla ingelosire, l'Alday confessa al padre una tremenda verità: é molto malato! Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Blanca ha appreso con stupore e sdegno della relazione tra Olga e Diego. La bella Dicenta è convita che l'Alday stia usando la sorella per farle del male e vendicarsi di lei per aver scelto Samuel invece e che lui.

Blanca mette in guardia Olga in questa puntata di Una Vita dell'8 marzo 2019

Olga e Diego sono usciti allo scoperto e ormai tutti sono a conoscenza del fatto che i due si stiano frequentando. Blanca, indispettita e preoccupata per questa situazione, decide di parlare faccia a faccia con la sua gemella per metterla in guardia dall'Alday. La Dicenta è infatti convinta che il ragazzo stia faccendo un gioco sporco, servendosi di Olga per farla ingelosire. Lo rivela così alla sorella, ignara dei piani malefici di Ursula che ha costretto sua figlia a sedurre Diego, per controllare con più facilità le ricchezze di Jaime.

Diego è malato

Diego è tornato a casa dal suo viaggio in Brasile. Da quando ha fatto ritorno ad Acacias ha inziato ad avere degli strani malori che, ora, iniziano a preoccuparlo. Ancora incapace di rivelare a tutti il suo reale stato di salute, raggiunge il padre Jaime - in coma all'ospedale - per confidarsi con lui. Gli rivela di essere gravemente malato e di temere costantemente per la sua vita. Scopriremo molto presto che l'Alday ha un avvelenamento da mercurio. Blanca – una volta scoperto – potrebbe lasciarsi andare a gesti di tenerezza verso il vero amore della sua vita e così facendo mettere in crisi il suo già precario matrimonio. Cosa succederà?

