Rosina e Liberto sono finalmente in salvo. I terroristi che li perseguitavano sono stati catturati. La casa relae consegna alla Hidalgo un'onorificenza.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – venerdì 8 maggio 2020 – Susana e Felicia non lasciano in pace Genoveva e continuano a spettegolare sul suo conto, convinte che la donna sia una poco di buono. Rosina e Liberto intanto ricevono una telefonata che conferma che i terroristi che li stavano perseguitano, sono stati acciuffati. Possono dunque tornare alla loro vita normale. La Hidalgo – per il coraggio dimostrato – riceve un'onorificenza dalla casa reale – che con orgoglio mostra a tutti i suoi vicini. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Genoveva nel mirino di Susana e Felicia in questa puntata di Una Vita dell'8 maggio 2020

Dopo la terribile scoperta di Lolita, seguita da Casilda e Carmen, Genoveva è sempre più nel mirino delle donne di Calle Acacias. Susana, da subito ostile alla nuova moglie di Samuel, non si lascia scappare occasione di parlar male di lei. A darle una mano ci pensa Felicia e le due donne, insieme, spettegolano della signora Alday, certe che sia una poco di buono. Le anticipazioni di Una Vita ci hanno già rivelato che Genoveva non è chi dice di essere ma molti segreti ancora sono da svelare. A Calle Acacias non mancheranno dunque le sorprese e per le signore del quartiere ci sarà da divertirsi.

Anticipazioni Una Vita: Rosina e Liberto fuori pericolose

Nei dieci anni che hanno caratterizzato il salto temporale di Una Vita, Liberto e Rosina si sono messi nei guai. I due sono entrati nel mirino di alcuni terroristi, che li hanno costretti a fingersi dei domestici nella loro stessa casa. Casilda ha dato loro una mano ma la boriosa Rosina non ha certo gradito che la sua collaboratrice domestica abbia preso il suo posto, anche se solo per poco. Finalmente però ci sono buone notizie. Una telefonata conferma che i balordi che li perseguitavano sono stati acciuffati e che non costituiscono più un pericolo per loro. Rosina e il marito possono tornare a vestire i loro panni e tornare alla loro normale vita. La Hidalgo, per il coraggio dimostrato, riceve persino un'onorificenza dalla casa reale, che esibisce con orgoglio di fronte a tutto il quartiere.

