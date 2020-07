Una Vita Anticipazioni 8 luglio 2020: Ramon spezza il cuore a Carmen

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Soap Una Vita per l'Episodio di mercoledì 8 luglio 2020. Ecco il Riassunto delle Trame della Puntata in onda su Canale5.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita della puntata di mercoledì 8 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Carmen scopre che Ramon la considera solo un'amica e delusa dal suo comportamento e ormai follemente innamorata, decide di andarsene da Acacias. Il Palacios ha fatto un passo indietro con la locandiera. Il ricordo di Trini l'ha fatto sentire un traditore e per questo si è allontanato da Carmen, ferendo profondamente i suoi sentimenti.

Anticipazioni Una Vita: Ramon pronto per una nuova vita?

Ramon è riuscito finalmente a ripulire la sua coscienza. Dopo lungo soffrire il Palacios ha fatto pace con Felipe e l'avvocato gli ha chiesto perdono per averlo accusato, ingiustamente, della morte di Celia. I due amici, finalmente insieme, hanno ricordato le loro amate mogli nella veglia funebre organizzata in loro onore ma il pensiero di Trini ha finito per rendere triste Ramon e per portarlo a rivedere le sue ultime decisioni. Per il padre di Antoñito sembrava infatti essersi aperta una nuova porta, quella dell'amore con Carmen. Ma questo pensiero lo turba a tal punto da allontanare la locandiera da lui, spezzandole il cuore.

Carmen, con il cuore spezzato, lascia Acacias nella puntata di Una Vita dell'8 luglio 2020

Dopo la veglia funebre, Ramon ha cominciato a ricordare con tristezza Trini e a sentirsi un traditore. Il Palacios pensa infatti che una nuova relazione macchierebbe per sempre il suo amore per la sua defunta moglie e fa un passo indietro con la locandiera. Carmen capisce che Ramon la considera solo un'amica e con il cuore a pezzi, pensa di lasciare Acacias. L'ex domestica, per quanto comprenda lo stato confusionale dell'uomo, non può accettare la sua freddezza e non può negare di essersi follemente innamorata di lui.

Una Vita Anticipazioni: Ramon fermerà la fuga di Carmen?

Carmen non ha altra scelta: deve lasciare Acacias. Questo è il solo modo per soffocare i suoi sentimenti e per non pensare più al Palacios. La locandiera farà dunque i bagagli e si avvierà fuori dal quartiere, decisa a non tornarvi più. Ma Ramon, una volta scoperto della sua fuga, la lascerà davvero andare? Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che almeno per questa coppia è previsto un lieto fine! Carmen e Ramon si fidanzeranno!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 6 all'11 luglio 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.