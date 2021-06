Una Vita Anticipazioni 8 giugno 2021: Emilio scopre il segreto di Julio Exposito!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 8 giugno 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Emilio e Antonito, intimoriti dall'ossessione dimostrata dall'Exposito nei confronti della famiglia Dominguez, decidono di mettere il ragazzo alle strette e obbligarlo a vuotare il sacco!

Julio Exposito è riuscito a convincere Josè della sua buona fede

Il giovane Julio Exposito, giunto nel quartiere, ha iniziato a investigare, facendo domande a chiunque sui Dominguez. In molti, tra cui Jacinto, il portinaio, si sono insospettiti: inevitabilmente sono arrivati a chiedersi il perché di tanto interesse da parte di Julio nei confronti della famiglia di José Miguel. L'Exposito, però, si è giustificato dichiarando di essere una recluta a cui è stato concesso un permesso per alcune settimane, e di essere giunto ad Acacias 38 perché fan della coppia di artisti. Il ragazzo è riuscito persino ad ottenere un autografo dall'attore, affermando inoltre di avere in comune i natali.

Emilio e Antonito mettono alle strette Julio e lui confessa, nella Puntata di Una Vita dell'8 giugno 2021

Emilio ed Antoñito, però, vengono a sapere che Julio è in licenza per assistere una zia malata... che non esiste! La coppia di amici, allora, comincia a svolgere delle indagini su di lui, nel tentativo di scoprire se, dietro all'ossessione per i Dominguez, ci sia qualcosa di cui doversi preoccupare. Quando il Pasamar ed il Palacios lo prendono di petto, il giovane vuota il sacco. I telespettatori, tuttavia, non possono assistere al momento della rivelazione, bensì assisteranno ad un dialogo tra genero e suocero....

Emilio rivela a Josè il segreto di Julio!

Emilio finirà per scoprire dal giovane qualcosa di molto compromettente, l'Exposito custodisce un segreto che potrebbe sconvolgere gli equilibri della sua famiglia, ma che il Pasamar sa di non poter tacere a Josè Miguel. Consigliato anche da Antonito deciderà quindi di prendere in disparte il capofamiglia per riferirgli quanto raccontato dalla recluta. Di cosa si tratterà? Come affronterà Josè, già provato da mille tragedie, una notizia così sconvolgente?

