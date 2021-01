Una Vita Anticipazioni 8 gennaio 2021: Susana vince il concorso di moda, ma ha imbrogliato!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata dell'8 gennaio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, vedremo Susana rifiutare un riconoscimento importante. Scopriamo perché...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell'8 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00, Susana vince il concorso di moda, ma non sembra affatto contenta del suo trionfo. Anticipazioni rivelano che la donna rinuncerà al suo premio, inutile si rivelerà l'insistenza di suo nipote Liberto e di sua moglie Rosina, a cui la sarta finirà per dover spiegare i motivi della sua rinuncia. la donna racconterà di un imbroglio alla base della sua vittoria...

Susana ha vinto il concorso di moda, ma ha giocato sporco! Nella Puntata di Una Vita dell'8 gennaio 2020

Susana è una grande modellista e sarta, i suoi disegni sono davvero eccezionali e per lei vincere il concorso di moda si rivelrà una passeggiata. E' da qualche anno ormai che ha chiuso la bottega, ma la passione non l'ha mai abbandonata, tantomeno il talento, è per questo che Liberto e Rosina hanno insitito affinchè partecipasse. Purtroppo la competizione non si è rivelata così appassionate e divertente come sperato, Susana, forse presa dall'ansia, confesserà di aver giocato sporco.

Una Vita Anticipazioni: Susana è turbata dalle sue azioni

Quello che ha fatto non è corretto, Susana lo sa e non si da pace. Il modello presentato non è il suo, ma non è solo l'aver imbrogliato a turbarla, il bozzetto in gara infatti è un concentrato di malinconici ricordi. E' per queste motivazioni che la donna sceglierà di non ritirare il premio, lasciando Liberto e Susana delusi e sconcertati. I due infatti, ignari del segreto custodito dalla zia, non riescono a capire come un simile riconoscimento possa farla soffrire.

Una Vita Anticipazioni: Liberto e Rosina scoprono la verità sul bozzetto

Liberto e Rosina insistono perché Susana non rinunci al premio, ma la sarta sembra non volerne sapere. Di fronte a tanta riluttanza, i due, decideranno di andare più a fondo e scoprire cosa turba la parente. Alla Ruiz non resterà dunque che confidarsi e tentare di spiegare cosa l'ha spinta a rifiutare il riconoscimento. Quando Susana ammetterà che il modello non è suo, Liberto e Rosina resteranno sconvolti, ma sapere chi è il vero autore di quel magnifico disegno li lascerà a bocca aperta!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 4 al 10 gennaio 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.