Una Vita Anticipazioni 8 gennaio 2020: Iñigo invischiato in un pericoloso giro di scommesse

Quando si parla di Box, la sua passione, Iñigo sembra non riuscire proprio a stare lontano dai guai. Flora, preoccupata, comunica i suoi sospetti a Leonor...

Nella puntata de Il Segreto in onda mercoledì 8 gennaio 2020 vedremo che Inigo deciderà di andare con un ex pugile ad assistere ad un incontro per scommettere sullo sfidante vincente. Il pasticcere si è infilato in un brutto giro di scommesse e Flora ha iniziato a nutrire dei sospetti che subito comunica a Leonor. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda su Canale 5 a partire dalle 14.10.

Iñigo è nei guai, nella puntata di Una Vita dell'8 gennaio 2020

Anticipazioni provenienti dalla Spagna rivelano che assisteremo presto a una profonda crisi tra tra Leonor e la sua nuova fiamma, il pasticcere Iñigo Barbosa, reo di essersi invischiato in un brutto giro di scommesse clandestine di nascosto dalla Hidalgo e da sua sorella Flora. Ospite del circolo sportivo frequentato da Liberto, Iñigo inizierà a seguire i combattimenti di boxe, sport a cui è da sempre appassionato. Il divertimento però si trasformerà presto in interesse, il Barbosa infatti intravederà un modo per fare soldi. Inizierà quindi a puntare sui match di box e la fortuna sarà dalla sua parte, comincerà infatti a vincere da subito molto denaro che investirà, incautamente, nell'acquisto di doni per la fidanzata e la sorella.

Una Vita: Flora comunica i suoi sospetti sul conto di Iñigo a Leonor

A sospettare sarà soprattutto Flora. Suo fratello da giorni trascura il lavoro, si presenta raramente in pasticceria e soprattutto, ha preso a fare doni sicuramente al di fuori della sua portata. Ma a far traboccare il vaso è un scrigno, ritrovato da Flora sul bancone della pasticceria, pieno di banconote. Da dove verrà tutto quel denaro? La ragazza, preoccupata, chiederà aiuto a Leonor, proponendole di seguire il fratello. La Hidalgo, inizialmente titubante, accetterà presto di assecondare il piano della cognata.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 7 al 12 gennaio 2020.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.