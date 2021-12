Una Vita Anticipazioni 8 dicembre 2021: un "dono" minaccioso sconvolge Genoveva!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda l'8 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che un uomo a volto coperto lascia una scatola sull'uscio di casa di Genoveva. Quando la apre, la donna rimane visibilmente turbata!

Una Vita Anticipazioni: Genoveva sospetta della fedeltà di Laura

Genoveva ha comprato il silenzio di Laura, prima promettendole protezione per sua sorella Lorenza, poi coinvolgendola nell'omicidio di Velasco. Una rete di sicurezza, quella creata dalla Dark Lady, che dovrebbe metterla al sicuro per sempre dalla sua partner criminale. Nonostante tutte le precauzioni prese però, Laura è comunque riuscita a suscitare in lei dei sospetti. Genoveva inizia dunque a temere che la domestica possa tramare alle sue spalle e questo la spinge a pensare ad una eventuale via di fuga...

Una Vita Anticipazioni: Mendez informa Genoveva che sta indagando sulla sparizione di Velasco

Mendez, involontariamente, offre un'occasione unica di salvezza alla machiavellica Genoveva. L'ispettore, durante una poco cordiale conversazione con la Salmeron, le annuncia di stare indagando sulla sparizione di Velasco. Il tono è minaccioso e Genoveva si rende conto che, appena il corpo dell'avvocato uscirà fuori, la principale indiziata sarà proprio lei. A compiere l'omicidio però è stata Laura, la stessa Laura che di recente sta dando grande preoccupazione alla Salmeron. Cosa credete che farà a questo punto l'astuta Genoveva per mettersi al sicuro e liberarsi di una pericolosa traditrice?

Una brutta sorpresa per Genoveva, nella Puntata di Una Vita dell'8 dicembre 2021

All'ansia procurata da Mendez se ne aggiunge un'altra, causata da un misterioso individuo. Genoveva da giorni si sente osservata e in più di una occasione ha sospettato di essere seguita. A confermare le sue paure sarà un pacco lasciato davanti la porta di casa. Pare che a consegnare furtivamente la scatola sia stato un uomo, uno sconosciuto, ma ciò che turba di più la Dark Lady non è tanto l'identità del suo persecutore, quanto il contenuto del pacco. Di quale brutta e minacciosa sorpresa si tratta?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 6 all'11 dicembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.