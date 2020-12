Una Vita Anticipazioni 8 dicembre 2020: Ramon e Antonito si alleano per fermare Lolita e Carmen!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata dell'8 dicembre 2020. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Antonito chiede l'aiuto di suo padre Ramon per arginare il conflitto tra le Signore Palacios.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell'8 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Antonito parla a suo padre dello strano comportamento di Lolita e Carmen e i due scoprono che le voci sulle continue discussioni tra le due donne sono fondate. I Palacios riusciranno a far tornare la pace nella loro casa. Intanto Ledesma contribuisce a rovinare l'immagine del ristorante.

Una Vita Anticipazioni: Continua la guerra tra le Signore Palacios

Le signore Palacios si danno battaglia senza esclusione di colpi. Lolita è furiosa con sua “suocera” per aver criticato e screditato gli usi di Cabrahigo e per averla presa in giro per i rituali, alla quale la ragazza ha costretto la famiglia. Per questo motivo non si è fatta scrupolo di dichiarare vedetta per punirla! Ma proprio quest'ultimo battibecco ha finalmente acceso la lampadina nella mente di Antoñito. Il ragazzo si accorge – con un certo – ritardo di quello che sta succedendo.

Ramon e Antonito cercano di riportare la pace in famiglia, nella Puntata di Una Vita dell'8 dicembre 2020

Antoñito ha finalmente capito che tra Carmen e Lolita qualcosa non va. Sino a ora le due donne sono state fin troppo brave a nascondere la loro inimicizia ma le ultime vicende hanno allentato la loro attenzione. Ed ecco che il Palacios intuisce che le signore della sua casa nascondono un qualche dissapore. Il giovane non ha però ancora prove e intende vederci chiaro in questa faccenda. Per questo chiede aiuto a suo padre, con la chiara intenzione di riportare la pace in famiglia.

Una Vita Anticipazioni: Felicia capisce che la relazione con Ledesma non fa bene agli affari

Felicia da brava madre si sacrifica e accetta un matrimonio senza amore per salvare Emilio. Abbiamo visto quindi la Pasamar iniziare la frequentazione con Ledesma. I due hanno passeggiato sotto braccio nelle strade del quartiere. Tutti i vicini sono rimasti sconvolti da questa nuova e insospettabile coppia e si sono domandati cosa possa aver spinto Felicia a concedere tanta intimità al vecchio Ledesma. Nessuno di loro però conosce ancora la verità ed è per questo che hanno iniziato a giudicare la vecchia amica. La pubblicità negativa purtroppo non ha fatto bene agli affari...

