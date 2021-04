Una Vita Anticipazioni 8 aprile 2021: Ursula ha un asso nella manica, Cesar Andrade!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata dell'8 aprile 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Ursula fa vista a Cesar Andrade rinchiuso in carcere, vuole che il pericoloso trafficante la aiuti a incastrare Genoveva!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata dell'8 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, mentre al grande debutto di José Miguel, Margarita scambia strani sguardi con un uomo misterioso, Ursula va a fare visita a Cesar Andrade in carcere. Arantxa e Cesareo sfruttano le lezioni di zortziko della donna ai domestici per incontrarsi senza che nessuno si insospettisca.

Margarita trama alle spalle di Bellita? Nelle Puntata di Una Vita dell'8 aprile 2021

E' il giorno del grande debutto di Josè, Margarita, ormai parte della famiglia, partecipa alla prima sedendo accanto a Bellita e Cinta. La famiglia, presa dall'emozione del momento, non bada però agli strani sguardi di intesa che la "Protetta" scambia con un misterioso uomo. La Del Campo si fida molto di lei e spera di riuscire a riscattarsi dandole una mano concreta, purtroppo non immagina che la donna possa tramare alle sue spalle!

Una Vita Anticipazioni: Ursula fa visita a Cesar Andrade

Dopo aver minacciato Santiago, Ursula va a fare visita a Cesar Andrade, è lui l'asso nella manica della folle Dark Lady. Stiamo parlando del pericoloso protettore di Marcia, colui che l'aveva rapita e "messa in vendita" all'interno di un losco traffico di donne. Ma come è arrivata Marcia nelle mani del criminale non è stato mai raccontato, le rivelazioni di Andrade potrebbero dunque seriamente mettere nei guai Genoveva e far fallire il suo piano di incastare Felipe.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva ha incastrato Felipe, ma Andrade potrebbe smascherarla...

Ignara delle nuove manipolazioni di Ursula, Genoveva ha messo in moto la sua trappola "mortale" per obbligare Felipe a sposarla: ha comunicato all'Alavarez Hermoso di aspettare un bambino. L'avvocato, seppur scioccato dalla notizia, ha deciso - consigliato da Liberto - di fare il suo dovere: convolare a nozze con Genoveva. Insomma, Felipe è pronto a sacrificare tutto, ma sicuramente le cose andrebbero in maniera diversa se Andrade dovesse rivelare la verità sull'operato criminale di Genoveva!

