Una Vita Anticipazioni 8 agosto 2020: Bellita dichiara Guerra a Felicia

Anticipazioni e Trame di Una Vita per la puntata del 8 agosto 2020 rivelano che nell'Episodio in onda vedremo Bellita, furiosa con Felicia, organizzare corsi di ballo in concorrenza con le serate danzanti del Nuovo Secolo!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 8 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale 5, Cinta confessa finalmente alla madre il motivo della sua tristezza. Bellita, offesa dopo avere saputo cosa pensa Felicia di lei, è pronta a vendicarsi. Organizza infatti dei corsi di ballo tenuti dalla Dama del mistero per sottrarre clientela ai pomeriggi danzanti del ristorante. In questa occasione favorisce la conoscenza tra la ragazza e il bel Rafael.

Una Vita: Emilio lascia Cinta...

La romantica storia tra Cinta ed Emilio è arrivata presto al capolinea, il ragazzo non ha voluto assecondare il frettoloso e incauto piano della Dominguez: una volta partiti i suoi genitori, la ragazza voleva ufficializzare il fidanzamento con Emilio. Il giovane avrebbe preferito muoversi con cautela per non turbare ne la famiglia di lei, ne sua madre Felicia. Messo però alle strette dall'ultimatum della testarda fidanzata, ha preso una decisione: chiudere la storia sul nascere!

Una Vita: Bellita insospettita dall'atteggiamento di Cinta

Emilio sta soffrendo molto, nonostante sia stato lui a rompere, i sinceri sentimenti che ancora prova per Cinta non gli lasciano tregua. Nel frattempo anche la povera Cinta vive con dolore e tormento la fine della storia con il ragazzo, tanto da insistere per seguire i genitori in Argentina. Vuole infatti allontanarsi e dimenticare. Il cambio di atteggiamento di Cinta ha però insospettito Bellita, la signora Dominguez, preoccupata, ha addirittura sospeso la tournee indispettendo il marito. Ma Bellita non ne vuole sapere: Cinta ha bisogno di loro!

Una Vita: Cinta rivela alla madre della sua delusione amorosa e dei motivi che hanno spinto Emilio a lasciarla

Ed effettivamente, la ragazza, pressata dalla madre, arriverà ad una confessione. Sarà così che Bellita scoprirà della delusione amorosa della figlia e delle motivazioni che hanno spinto il fidanzato a chiudere. Pare infatti che Emilio abbia lasciato Cinta per non turbare Felicia, sua madre. Ma dunque la signora Pasamar non ha piacere che il figlio frequenti la signorina Dominguez? Bellita, furiosa, ascolterà i pettegolezzi del quartiere e scoprirà che la proprietà del Nuovo Secolo sembra nutrire scarsa stima nei confronti della sua famiglia.

Bellita contro Felicia, nella puntata di Una Vita dell'8 agosto 2020

Alla luce di quanto scoperto, Bellita decide di dichiarare guerra alla sua nemica. La prima mossa sarà organizzare corsi di ballo, in concorrenza con i pomeriggi danzanti del Ristorante. Per strappare pubblico all'avversaria, deciderà inoltre di utilizzare la fama acquisita da Cinta nei panni della Dama del Mistero, sarà infatti proprio la bella Dama a tenere le lezioni. Sarà in occasione della prima serata che cercherà di favorire la conoscenza di sua figlia con Rafael, un giovane ricco imprenditore!

