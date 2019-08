Una Vita Anticipazioni 8 agosto 2019: Celia scopre il segreto di Lucia

Anticipazioni TV

Lo zio Joaquin scrive a Celia per informarla che Lucia è scappata di casa mentre Riera trova il dottor Pallero morto.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di giovedì 8 agosto 2019, Riera trova il dottor Pallero morto e scopre che il bambino che aveva in custodia è sparito. Sulla strada del ritorno viene aggredito. Celia riceve una lettera da suo zio Joaquin che l'avverte che Lucia è scappata di casa mentre Flora cerca di aiutare Peña e spinge Iñigo ad aiutarlo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Riera scopre che Pallero è morto in questa puntata di Una Vita dell'8 agosto 2019

Diego informa Samuel di aver mandato Riera a indagare su questo misterioso dottor Pallero. L'investigatore si è messo in marcia verso Villamanzanos ma al suo arrivo, ad aspettarlo c'è una brutta sorpresa. Il dottore è morto e il bambino che aveva in custodia è sparito. Qualcuno deve averlo ovviamente preceduto ed è necessario ritornare il prima possibile ad Acacias per informare i fratelli Alday e Blanca di quanto accaduto. Nel tragitto di ritorno però viene aggredito. A casa Valverde intanto, Arturo abbraccia Silvia che, tornata dall'Italia, ha portato con sé buone notizie da parte di Elvira. La Valverde ha perdonato suo padre.

Celia scopre la verità su Lucia in Una Vita

I Palacios hanno fatto ritorno a Calle Acacias ma al loro rientro da Parigi si accorgono che qualcosa di strano è avvenuto nella loro casa. I domestici, avvertiti da Casilda, si affrettano infatti per portare via del cibo per fare ordine ma scoperti, inventano la scusa di voler raccogliere dei viveri per soccorrere gli abitanti di Naveros, colpiti da un'inondazione. Celia intanto scopre la ragione per cui sua cugina Lucia è giunta da lei. Suo zio Joaquin le ha scritto una lettera e l'ha informata che la ragazza è scappata di casa. Ursula invece sta organizzando un pranzo con i vicini e informa sia Rosina che Susana di voler fare pace con loro. Un atteggiamento che insospettisce Carmen che intanto, trova una valigetta piena di soldi appartenente alla sua padrona. Intanto Flora cerca di aiutare Peña a trovare l'appoggio di Iñigo ma il fratello non ha nessuna intenzione di aiutare l'uomo che ha messo in pericolo la loro vita.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.

