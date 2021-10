Una Vita Anticipazioni 7 ottobre 2021: Le domestiche furiose con Servante e Fabiana! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda giovedì 7 ottobre 2021 su Canale 5 rivelano che Aloida, Casilda e Marcelina sono molto arrabbiate con i due proprietari della pensione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda giovedì 7 ottobre 2021, alle 14:10, le tre giovani domestiche ce l'hanno con Servante e Fabiana: non le hanno neanche ringraziate, nonostante ciò che hanno fatto per loro!

Una Vita Anticipazioni: Il concorso delle pensioni

Servante e Fabiana sono stati molto impegnati ultimamente: si sono dedicati anima e corpo al concorso delle pensioni. I due, infatti, hanno deciso di partecipare per provare ad aggiudicarsi il premio finale, ossia una bella somma di denaro. Così, per essere idonei e quindi per poter prendere parte alla competizione, l'ex portinaio e la madre di Calletana hanno persino dovuto fingere di essere marito e moglie... e di avere dei figli!

L'idea di Lolita, nelle Anticipazioni del 7 ottobre 2021 di Una Vita

Inizialmente, i finti coniugi avevano deciso di chiedere ad una delle domestiche di interpretare il ruolo della loro unica figlia. Le ragazze, però, hanno cominciato a discutere, e la quiete che ha sempre regnato sovrana in soffitta era d'improvviso svanita nel nulla, dato che tutte loro volevano calarsi nei panni del personaggio. Così, alla fine, per placare gli animi, Lolita ha avuto l'idea: perché Servante e Fabiana avrebbero dovuto scegliere soltanto una persona? Perché non far sì che nessuno si sentisse escluso dalla pantomima?

Una Vita Anticipazioni: Servante e Fabiana hanno perso e le domestiche li odiano!

Alla fine, i due hanno pensato che l'idea della moglie di Antonito non fosse affatto male, e si sono ritrovati con "più figli a carico"! Tuttavia, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a spuntarla: non hanno vinto. Con grande amarezza, devono accettare di aver perso, ma possono consolarsi con il premio della coppia più simpatica! Intanto, Casilda, Aloida e Marcelina sono arrabbiate con Servante e Fabiana: non hanno ricevuto neanche un "grazie" in cambio di quello che hanno fatto, ossia fingersi le loro "bambine"!

