Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata di mercoledì 7 ottobre 2020. Nelle Trame dell’Episodio della soap, in onda alle 14.10 su Canale5, Liberto sta tentando in ogni modo di riconquistare Rosina. Il Seler, con l’aiuto di tutto il vicinato, ha organizzato un pranzo benefico per riavvicinarsi alla moglie ma purtroppo anche questo tentativo non sortisce l’effetto desiderato. La Rubio non è disposta a dare un’altra occasione all’ex marito e sembra decisa a dare un colpo di spugna al loro matrimonio.

Liberto non vuole perdere Rosina in questa puntata di Una Vita del 7 ottobre 2020

Liberto le sta provando tutte per riconquistare il cuore di Rosina. Il Seler è stato assolto e ora è finalmente libero di dedicarsi a sua moglie, speranzoso di aver ancora delle chance per salvare il loro matrimonio. Il ragazzo ha però diversi ostacoli da superare. Uno tra tutti, la sconvolgente decisione della Rubio: quella di lasciare Acacias e di trasferirsi in Portogallo da sua figlia Leonor. Liberto, spaventato da questa prospettiva, si giocherà le sue ultime carte e potrà contare sull'aiuto di Casilda, di Susana e persino di Felicia.

Anticipazioni Una Vita: Rosina non intende perdonare Liberto

Con l’aiuto di tutto il vicinato e soprattutto di Casilda, Susana e Felicia, Liberto ha organizzato un pranzo benefico. Il Seler spera così di impressionare Rosina e di convincerla a concedergli un’opportunità per riconquistarla e per dimostrarle di non aver mai smesso di amarla. La Rubio, orgogliosa com’è, non si lascia per nulla impressionare dalle azioni di suo marito e anzi sembra decisa a procedere per la sua strada, da sola e senza nessuna interferenza da parte sua.

Una Vita Anticipazioni: Liberto e Rosina, è davvero un addio?

Sembra dunque che la coppia bellissima formata da Liberto e Rosina sia davvero destinata a non riunirsi mai più. La Rubio è proprio decisa a non dare più fiducia a suo marito, troppo ferita dal suo tradimento e forse molto presto lascerà davvero Acacias per raggiungere Leonor. Ma nelle Trame di Una Vita tutto è possibile…Chissà che non ci riservino qualche sorpresa dell'ultimo minuto!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.