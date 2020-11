Una Vita Anticipazioni 7 novembre 2020: Genoveva dice no! Non ucciderà Marcia...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della soap Una Vita per la Puntata del 7 novembre 2020, Genoveva si rifiuta di uccidere Marcia. Per Ursula è una vera disdetta!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 7 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.05 su Canale5, Ursula ha consigliato a Genoveva di uccidere Marcia. La Salmeron nega però il suo consenso alla Dicenta; non vuole sporcarsi le mani con il sangue della Sampaio. Nel frattempo Felipe decide di far tornare Augustina al suo servizio.

Anticipazioni Una Vita: Ursula consiglia a Genoveva di uccidere Marcia

Ursula lascerà per sempre Acacias. La Dicenta ha deciso di seguire Genoveva e di lasciare il quartiere ma come era prevedibile, la Dark Lady ha in mente altro in mente! Vuole portare avanti la sua vendetta e se non saranno tutti gli abitanti di Acacias a pagare, lo farà solo Marcia. Ursula vuole uccidere la Sampaio e vorrebbe che Genoveva le desse una mano. È convinta che la Salmeron accetterà di vendicarsi della donna che le ha rubato il suo amore.

Genoveva dice no! Non ucciderà Marcia in questa puntata di Una Vita del 7 novembre 2020

Ursula vuole uccidere Marcia ed è convinta che Genoveva sia dalla sua parte. Ma la Dicenta rimarrà molto stupita dalla risposta della sua “amica”. La Salmeron non ha intenzione di macchiarsi le mani di sangue ancora una volta e le comunica che non le darà alcun aiuto. La vedova Alday sembra proprio cambiata e forse ha davvero deciso di dare una svolta alla sua vita. Ma sarà davvero così? Intanto sembra che Ursula debba rassegnarsi a continuare la sua vendetta... da sola!

Una Vita Anticipazioni: Augustina torna a servizio di Felipe

Marcia è salva e può godersi finalmente il suo amore con Felipe. L'Alvarez – Hermoso è felice di aver trovato una donna che lo ami sinceramente e di essersi pure liberato di Genoveva, donna pericolosa e portatrice di guai. L'avvocato ha però un'altra cosa da fare: chiedere ad Augustina di prestare servizio nella sua casa, aiutando la nuova signora Marcia, con le faccende. Insomma la Sampaio ha lasciato il grembiule da domestica per diventare la padrona della sua nuova grande dimora!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

