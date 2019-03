Una Vita Anticipazioni 7 marzo 2019: Sepulveda testimonia contro Antoñito

Nella puntata di Una Vita di giovedì 7 marzo 2019, Felipe non si presenta al processo ma il giudice decide di procedere anche senza l'avvocato. Sepulveda testimonia contro il povero Antoñito, che ora è sempre più nei guai e deve difendersi da solo. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Il processo di Antoñito si fa sempre più complicato. Felipe non si è presentato in tribunale e il ragazzo deve difendersi da solo. Purtroppo per lui Sepulveda ritratta la sua deposizione.

Felipe non si presenta al processo in questa puntata di Una Vita del 7 marzo 2019

Felipe ha preso sotto la sua ala protettiva Antoñito. Il giorno dell'udienza l'Alvarez – Hermoso non si presenta in tribunale, lasciando così il povero Palacios in balia delle accuse contro di lui. Felipe è stato infatti aggredito e minacciato sulla strada per il palazzo di giustizia dall'uomo che da tempo lo sta pedinando e non ha quindi potuto raggiungere il suo assistito. L'avvocato aveva capito di essere finito in un vero e proprio guaio e per questo aveva allontanato Celia, spaventato che potesse succedere qualcosa di male alla sua amata moglie.

Sepulveda ritratta la deposizione

In tribunale Antoñito si trova da solo davanti al giudice e all'accusa. Felipe non si è presentato al processo ma si è deciso di procedere comunque. Sepulveda, l'uomo che avrebbe dovuto testimoniare in favore del Palacios, inaspettatamente ritratta la sua deposizione e accusa il ragazzo, costretto a difendersi da solo. Lo scultore si rimangia tutto quello che aveva confessato in privato e nega di aver mai conosciuto Belarmino.

