Una Vita Anticipazioni 7 luglio 2021: Genoveva assume una nuova domestica, Laura. Ma presto se ne pentirà...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 7 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Genoveva, per scongiurare il ritorno di Agustina nella sua casa, assume una nuova domestica, Laura. La ragazza si trasformerà presto nella sua peggior nemica...

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 7 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Emilio e Cinta decidono di sposarsi al più presto. Anche Genoveva assume una nuova domestica, Laura, che sembra guardare Felipe con un certo interesse.

Una Vita Anticipazioni: Cinta ed Emilia decidono di sposarsi al più presto

Mentre Bellita è ancora all'oscuro di tutto ma inizia a sospettare una misteriosa relazione tra suo marito e Julio, Cinta sconvolge la famiglia, questa volta in positivo, con una lieta novella: lei ed Emilio di sposeranno al più presto. In realtà i rapporti tra Bellita e la famiglia Pasamar, dopo la lettera di Ursula, si sono molto raffreddati, ma i due ragazzi si frequentano da molto tempo e il matrimonio sembra ormai un passo obbligato. Anticipazioni di Una Vita rivelano che la Del Campo non rimarrà sconvolta dall'annuncio della sua bambina, quanto dalla misteriosa lontananza e dall'evidente disinteresse di suo marito.

Nella Puntata di Una Vita del 7 luglio 2021: Genoveva assume una nuova cameriera, Laura​

Dopo le nozze Genoveva si impegna per liberarsi finalmente della sua scomoda nemica, Agustina. Farà di tutto affinchè venga licenziata, purtroppo dovrà accontentarsi del trasferimento della anziana donna nella vecchia proprietà di Felipe, la casa dove viveva da scapolo. Per scongiurare la possibilità di un ritorno comunque, Genoveva decide di assumere una nuova cameriera, Laura, una strana fanciulla che, casualmente, ha bussato alla loro porta in cerca di lavoro proprio quando Agustina è stata mandata via.

Una Vita Anticipazioni: Laura rischia di far saltare i piani di Genoveva

Laura, come sarà facile intuire fin da subito, non sarà mossa da buone intenzioni, la donna infatti, assumerà un atteggiamento sospetto e i telespettatori scopriranno già dalla sua prima apparizione, che nasconde un segreto! Anticipazioni rivelano che presto Laura si trasformerà nell'antagonista numero uno della Dark Lady di Acacias, Genoveva Salmeron, colei che l'ha prontamente assunta convinta che potesse aiutarla a liberarsi per sempre di Agustina. I suoi piani machiavellici rischiano infatti di essere smascherati proprio dalla nuova arrivata!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 5 all'11 luglio 2021

