Anticipazioni TV

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni della Soap Una Vita per l'Episodio di martedì 7 luglio 2020. Ecco il Riassunto delle Trame della Puntata in onda su Canale5.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita di martedì 7 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, dopo la morte di Lucia e Ursula e Telmo organizzano la sua veglia funebre. Il Martinez ha però un altro importante compito da assolvere. L'ex sacerdote ha promesso di occuparsi di Mateo e prima di lasciare il quartiere e cominciare una nuova vita, deve confessare a tutta Acacias che il bambino è suo figlio, frutto dell'amore tra lui e l'Alvarado. Solo così potrà evitare ulteriori impedimenti alla sua fuga da Calle Acacias.

Anticipazioni Una Vita: Addio Lucia

La lunga agonia di Lucia è finita. La povera Alvarado è morta tra le braccia di Telmo, l'unico suo grande e vero amore. Dopo aver nascosto a tutti la verità sulle sue condizioni di salute ed aver accettato un matrimonio senza amore, Lucia ha lasciato Acacias per sempre affidando Mateo al suo vero padre. Le sue ultime volontà sono tutte rivolte al suo bambino. Il Martinez dovrà occuparsi di lui e lasciare il quartiere ma non prima di aver rivelato a tutti i loro concittadini che il piccolo Mateo è suo figlio e far così tacere le malelingue.

Telmo rivela ad Acacias che Mateo è suo figlio nella puntata di Una Vita del 7 luglio 2020

La morte di Lucia ha scosso tutta Acacias. Ursula e Telmo preparano la veglia funebre per Lucia a casa Torralba. La Dicenta cerca di sollevare il morale del Martinez, distrutto per la perdita della sua adorata. Dopo aver dato l'ultimo saluto all'Alvarado, Telmo deve assolvere un compito molto importante: rivelare a tutto il vicinato che Mateo è suo figlio. L'ex sacerdote deve mettere a tacere le chiacchiere sul suo conto e vuole che il suo legame con il piccolo sia chiaro a tutti, onde evitare ulteriori impedimenti a lasciare il quartiere insieme a lui. La verità sulla nascita di Mateo viene dunque a galla e per Acacias è un altro duro colpo!

Una Vita Anticipazioni: Telmo pronto a lasciare Acacias ma Ursula...

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che presto Telmo lascerà Acacias. Niente lo trattiene dal restare nel quartiere nemmeno Ursula. Il destini della sua fedele ex perpetua è infatti in bilico. Vedremo che Telmo informerà la Dicenta di non aver intenzione di portarla con lui via da Acacias e di voler cominciare una vita senza nessun legame con la ricca Calle Acacias. Ursula rimarrà insomma fregata! Non solo verrà rifiutata da Telmo ma perderà la sua casa. Gli spoiler ci dicono infatti che i parenti del Torralba rivendicheranno la casa di Eduardo, sfrattando la Dark Lady che si troverà a vivere per strada.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.