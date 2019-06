Una Vita Anticipazioni 7 giugno 2019: Samuel aiuta Blanca e Diego a fuggire...ma sarà una tragedia!

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 7 giugno 2019, Samuel chiede perdono a Diego e si dice pronto ad aiutare lui e Blanca a fuggire. I due innamorati riescono nel loro intento ma la carrozza viene assalita da un gruppo di malviventi. Iñigo propone a Leonor di fuggire e affida la Deliciosa a Flora mentre la notizia dell'atto eroico di Arturo fa il giro del paese e tutti cambiano idea sul colonnello. Vediamo insieme cosa rivelano le trame degli episodi in onda domani alle 14.05 su Canale5.

Samuel aiuta Diego e Blanca nella puntata di Una Vita del 7 giugno 2019

Felipe ha scongiurato l'arresto di Diego, convincendo Mendez a lasciarlo libero sino al processo. Blanca è intanto entrata in travaglio e i dolori sono fortissimi. Samuel è molto preoccupato e spinto dai sensi di colpa chiede perdono al fratello e gli promette di aiutarlo a fuggire insieme alla donna che entrambi amano. Stanco delle manipolazioni di Ursula, il più giovane degli Alday ha finalmente preso la decisione giusta e dopo aver fatto allontanare la Dark Lady, permette ai due innamorati a lasciare casa Alday. Purtroppo la loro fuga finirà in tragedia. Un gruppo di malviventi assale la carrozza, picchia brutalmente Diego e lo getta in un dirupo. Blanca riesce invece a fuggire.

Iñigo propone a Leonor di lasciare il paese

Le continue bugie hanno ormai stancato Iñigo, che confessa a Leonor di voler fuggire lontano con lei. Propone alla giovane Hidalgo di lasciare il paese e affida la Deliciosa alle cure di Flora, raccomandando ad Añtonito di darle una mano. Prima che i due partano però, viene organizzata una festa in loro onore. Per evitare qualunque sospetto, Leonor annuncia di voler andare in Oriente per scrivere il suo romanzo mentre il Cervera racconta che andrà in Italia per affari. Intanto Fabiana scopre che Servante ha mentito riguardo la sua rinuncia al posto come guardiano notturno e minaccia di raccontare tutto se si comporterà male con Paquito. Arturo invece conquista il cuore degli abitanti di Acacias grazie alla notizia del suo atto eroico. Tutti cambiano atteggiamento nei suoi confronti tranne Susana, che sembra non riuscire a perdonarlo per il male che ha inferto a Simon ed Elvira.

