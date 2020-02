Una Vita Anticipazioni 7 febbraio 2020: Lucia, rifiutata da Telmo, riceve la proposta da Samuel!

Anticipazioni TV

Il parroco di Acacias non ha alcuna intenzione di rinunciare all'abito talare per amore... l'Alday, invece, chiede all'Alvarado di diventare sua moglie!

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani - venerdì 7 febbraio 2020 - Telmo fa sapere a Lucia che vuole rispettare i voti sacerdotali. L'Alvarado è sconvolta; così, accetta di il consiglio di Celia: invita Samuel a cena... e lui coglie l'occasione per farle nuovamente la proposta.

Telmo non rinuncia all'abito talare per Lucia nella puntata di Una Vita del 7 febbraio 2020

Telmo e Lucia non hanno saputo resistere alla passione: i due si sono baciati. Così, la giovane si è chiusa in se stessa, consapevole che quell'amore fosse impossibile, mentre il parroco si è punito, digiunando ed autoflagellandosi. Tuttavia, mentre l'Alvarado crede che non possano e non debbano sfuggire a quel sentimento, Telmo ha iniziato ad evitarla. D'altra parte, anche il suo mentore, Fra Guillermo - da poco arrivato ad Acacias, perché convocato da Samuel -, lo sta spingendo a prendere le distanze da colei che lo induce in tentazione. Il sacerdote, ora, ha un ennesimo confronto con Lucia, e le parla chiaramente: non abbandonerà l'abito talare per lei.

Una Vita: Samuel chiede a Lucia di sposarlo

Lucia è sconvolta. Non riesce a crede che Padre Telmo non provi quello che prova lei: un sentimento tanto forte da rendere tutto il resto meno importante. Ma, evidentemente, per lui i voti sacerdotali contano più dell'amore. Così, l'Alvarado si lascia convincere da Celia. Quest'ultima, infatti, le consiglia d'invitare a cena Samuel, perché convinta che le farà bene... e che sia la cosa migliore, per lei e per tutti. L'Alvarez-Hermoso - temendo che Lucia possa dare scandalo, a causa dell'infatuazione per il parroco del quartiere - la sta spingendo tra le braccia dell'Alday. Ovviamente, Samuel accetta l'invito della giovane... e coglie l'occasione per farle nuovamente la proposta. Che cosa risponderà Lucia?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.