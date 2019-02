Una Vita Anticipazioni 7 febbraio 2019: Blanca comunica a Diego che il figlio è di Samuel

Nella puntata di Una Vita di giovedì 7 febbraio 2019, Blanca assicura a Diego che il figlio che aspetta è di Samuel e l'Alday fa le valigie per lasciare il paese. Intanto Adela e Simon scoprono che a mandare la finta lettere del vescovo è stata Elvira. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda oggi alle 14.10 su Canale5.

Ursula ha scoperto che Blanca è incinta e quale ghiotta occasione più di questa per mettere in difficoltà sua figlia? La Dicenta ha così indetto una riunione di famiglia per annunciare a tutti il lieto evento e informare Samuel e Diego che uno di loro due diventerà presto padre...ma chi?

Blanca assicura a Diego di non essere il padre del bambino in questa puntata di Una Vita del 7 febbraio 2019

La scoperta della gravidanza di Blanca ha messo in crisi sia Samuel che Diego, certi che uno dei due sia il padre del bambino che porta in grembo la ragazza. Blanca deve così affrettarsi a riportare l'ordine nella sua famiglia e a mettere a tacere le malelingue messe in piazza da sua madre. Assicura dunque a Diego che non è lui il padre del bambino e il ragazzo, deluso e amareggiato, si prepara a lasciare Calle Acacias convinto che il suo posto non sia nella casa di suo padre. Intanto Servante decide di dire a Juana di non voler più frequentarla perché sposato. La donna invece di essere triste, gli confessa di non aver mai avuto interesse per lui. Sebbene il portiere si finga spavaldo, questa reazione finisce per colpirlo nel profondo e lo porta a confessare a Martin e Fabiana di avere nostalgia di sua moglie Paciencia.

Simon e Adela scoprono l'inganno di Elvira

Elvira ha tentato di vendicarsi di Simon, ferendo Adela con dei cocci di vetro. Purtroppo per lei, questo tentativo è fallito miseramente e la Valverde ha dovuto passare al piano B. Ha così mandato a Susana e Adela un finto invito del vescovo che invitava le sarte a Salamanca. Le due donne, convinte di aver ricevuto un ulteriore riconoscimento per il loro lavoro, devono rendersi conto che purtroppo è stato tutto una farsa. Simon e l'ex religiosa scoprono, attraverso Celia, che è l'ennesimo piano di Elvira e il Gayarre si prepara ad affrontarla.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 4 al 10 febbraio 2019