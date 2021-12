Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 7 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Bellita, appresa una sconvolgente notizia sulla gravidanza di Cinta, decide di annullare tutte le sue esibizioni, compresa quella di fronte al Re!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 7 dicembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Bellita, sconvolta dalla notizia che la gravidanza di Cinta sia a rischio, vorrebbe annullare l'esibizione in presenza del re e partire per Buenos Aires.

Una Vita Anticipazioni: l'ultimo concerto ha segnato il ritorno di Bellita sulle scene

L'ultima lettera di Cinta le ha regalato grande coraggio, grazie alle parole della figlia Bellita è riuscita a riprendere il controllo della sua vita e ad esibirsi nuovamente di fronte ad un pubblico. Il recente concerto è infatti andato alla grande, la Del Campo ha dato grande prova di se. L'esibizione, davvero unica, ha segnato il definitivo ritorno della cantate sulle scene. Ora, una fitta scaletta di appuntamenti attende Bellita, tra questi addirittura un concerto in presenza del Re.

Una Vita Anticipazioni: Una nuova lettera di Cinta getta sconforto in casa Dominguez

Sono tutti molto orgogliosi di Bellita, la donna ha finalmente ritrovato voce, coraggio e voglia di fare. La lettera di Cinta è stata decisiva. Purtroppo la serenità di casa Dominguez sarà davvero fugace, una nuova epistola della ragazza giungerà a sconvolgere tutto. La Del Campo, certa che Cinta voglia complimentarsi con lei per il successo ottenuto in occasione dell'ultimo concerto, non si stupirà di ricevere così presto un'altra missiva dalla sua bambina. Purtroppo il contenuto non sarà quello sperato, una notizia terribile sconvolgerà i due genitori...

Cinta rischia di perdere il bambino, Bellita annulla tutte le esibizioni! Nella Puntata di Una Vita del 7 dicembre 2021

Josè sta organizzando una tournée fitta di appuntamenti, la Del Campo dovrà esibirsi anche di fronte al Re. Tutto sembra finalmente risolto, Bellita ha ritrovato sicurezza e felicità. A turbare il momento però, giunge una nuova lettera di Cinta, la ragazza infatti, scrive ai genitori per informarli di alcuni recenti problemi che rischiano di compromettere la sua gravidanza. Bellita è sotto shock e si sente in colpa. La Del Campo è così sconvolta che decide impulsivamente di raggiungere la sua bambina e annullare tutte le esibizioni in programma, compresa quella più importante al cospetto del Re!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 6 all'11 dicembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.