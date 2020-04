Una Vita Anticipazioni 7 aprile 2020: Lucia spaventata a morte. Cosa succede a Celia?

Anticipazioni TV

Celia non mostra alcun interesse alla notizia del matrimonio di sua cugina. Lucia comincia a sospettare - come Felipe - che la sua adorata parente abbia qualcosa che non va.

Le anticipazioni di una Vita ci rivelano che nella puntata di domani – martedì 7 aprile 2020 – Lucia sarà molto delusa dal comportamento di sua cugina Celia. La donna, alla notizia che l'Alvarado intende sposarsi con Telmo, non batterà ciglio e si dimostrerà interessata solo alla piccola Milagros. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Lucia delusa da Celia in questa puntata di Una Vita del 7 aprile 2020

Telmo e Lucia hanno finalmente fatto l'amore e ora che hanno creato la fondazione dedicata ai Valmez, sono pronti a passare la loro vita insieme. I preziosi consigli di Fra Bartolomè si stanno rivelando davvero risolutivi per tutti i loro problemi, peccato però che alla loro gioia non sembri partecipare Celia. L'Alvarez – Hermoso, all'annuncio delle nozze di sua cugina con l'uomo che ama, non batte ciglio e si dedica solo ed esclusivamente a Milagros. Per Felipe è l'ennesima dimostrazione che sua moglie abbia qualcosa che non va.

Una Vita anticipazioni: Felipe e Lucia in ansia per Celia

I comportamenti di Celia stanno ormai degenerando. Felipe è in pena per sua moglie e ha ormai capito che il suo attaccamento a Milagros, è diventato patologico. Purtroppo anche Lucia comincia a capire che la sua adorata cugina mostra segni di squilibrio e non sa come fare per aiutarla. Le anticipazioni di Una Vita non sono magnanime con Celia. Per lei e la sua pazzia si prevede un tragico finale. Dobbiamo attendere ancora un po' per scoprire quale sarà la fine dell'Alvarez - Hermoso ma di certo il povero Felipe si troverà a fare i conti con una verità molto più dura di quanto possa immaginare.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.