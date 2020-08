Una Vita Anticipazioni 7 agosto 2020: Agustina tenta il suicidio!

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame di Una Vita per la puntata del 7 agosto 2020 rivelano che nell'Episodio in onda vedremo Agustina, certa di essere vicina alla morte, tentare il suicidio. Ma la poverina è in realtà vittima di un crudele inganno...

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 7 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale 5, Agustina, gravemente malata, confessa a Fabiana di non voler più vivere. Poco dopo tenta il suicidio lanciandosi dalla finestra. Agustina non è morta, ma le sue condizioni sono gravissime ed urge un intervento. Ursula e Genoveva intanto, festeggiano la riuscita del piano, attraverso un flashback infatti scopriamo che Augustina e solo la loro prima vittima. José è furioso con Bellita, ma rassicura il marito di essere riuscita a prendere tempo con gli impresari argentini.

Augustina tenta il suicidio, nella Puntata di Una Vita in onda il 7 agosto 2020

L'episodio si concentrerà sul personaggio di Agustina e sulla sua presunta malattia. Ursula infatti, d'accordo con Genoveva, ingannerà l'anziana domestica facendole credere di essere gravemente malata... La poverina cadrà nella trappola organizzata dalle due megere e disperata, tenterà addirittura il suicidio gettandosi da una finestra.

Una Vita: Augustina vittima di un inganno

Fortunatamente l'insano gesto non le sarà fatale, la caduta verrà attutita da un carro pieno di paglia provvidenzialmente fermo sotto il palazzo. La domestica riporterà numerose ferite, verrà infatti ricoverata in ospedale. E mentre Agustina combatte tra la vita e la morte un flashback chiarirà l'inganno di cui è stata vittima.

Una Vita: Genoveva e Ursula festeggiano la buona riuscita del piano

La poverina, colpevole secondo Genoveva, di non aver dato asilo a Samuel e averlo costretto a scendere in strada dove ha incontrato la morte per mano di Cristobal, è stata vittima di un crudele imbroglio, orchestrato con lo scopo di indurla a suicidio. A tirare i fili di questa macabra messinscena, sono state proprio Genoveva e Ursula... che ora gongolano della buona riuscita del piano!

