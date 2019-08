Una Vita Anticipazioni 7 agosto 2019: Arturo pronto a spararsi ma una lettera gli salva la vita

Anticipazioni TV

Arturo sta per spararsi mettendo fine alla sua vita ma Silvia gli porta una lettera di Elvira, che gli concede il suo perdono.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 7 agosto 2019, Arturo tenta il suicidio ma Felipe riesce a fermarlo. Silvia rientra ad Acacias con una lettera molto importante per il compagno. Si tratta di un messaggio da parte di Elvira. Samuel finge di essere stupito quando Diego gli comunica che il padre non si trova in Svizzera e intanto porta a fare un giro del quartiere Lucia. Il più anziano dei fratelli Alday intanto chiede a Felipe di fare pressioni sulla polizia svizzera per trovare Jaime. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5. L'appuntamento con la soap spagnola è anticipato per la pausa estiva di Beautiful.

Arturo tenta di uccidersi ma una lettera lo salva in Una Vita del 7 agosto 2019

Arturo sta diventando cieco e ormai, senza neanche l'affetto di sua figlia – fuggita lontana da lui – pensa di non avere nessuno scopo nella vita. Silvia può cavarsela da sola e non ha certamente bisogno di avere una zavorra come lui da trascinarsi dietro e potrebbe rifarsi una vita con il giovane e aitante Esteban. Per questo decide di togliersi la vita e impugna un revolver, pronto a spararsi. Augustina, che ha intuito tutto, chiede l'aiuto di Felipe e l'avvocato giunge appena in tempo per fermare il suo amico da questo insano proposito. Il colonnello depresso, conferma al suo salvatore che sta per lasciarsi con Silvia ma la Reyes fa ritorno ad Acacias con un messaggio molto importante. Si tratta di una lettera di Elvira, indirizzata al padre. La ragazza perdona il suo terribile genitore e lo invita a riconciliarsi. Il Valverde non può credere a quello che sta sentendo. La sua bambina gli ha concesso il perdono e ora finalmente ha uno scopo per continuare a vivere.

Diego si mette alla ricerca di Jaime in Una Vita

Diego ha scoperto che suo padre non si trova nella clinica svizzera in cui doveva essere ricoverato. Di Jaime non si sa più nulla e nessuno sa che il povero gioielliere è caduto vittima del suo stesso figlio. Samuel finge di essere sorpreso quando suo fratello gli rivela quello che ha scoperto e non dà a vedere di essere preoccupato nemmeno quando il più anziano dei fratelli Alday gli comunica di aver chiesto a Felipe di investigare sulla scomparsa del loro genitore. Anzi si lascia trasportare dal fascino della nuova arrivata Lucia e la porta a fare un giro del quartiere. Blanca intanto riesce a vedere l'indirizzo del dottor Pallero, il destinatario della lettera di sua madre mentre Peña continua a spiegare a Flora il motivo per cui l'Indio ce l'ha così tanto con lui tanto da seguirlo ovunque.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.

