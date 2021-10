Una Vita Anticipazioni 6 ottobre 2021: Brutte notizie per Servante e Fabiana!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda mercoledì 6 ottobre 2021 su Canale 5 rivelano che l'ex portinaio e l'ex domestica non sono riusciti a vincere il concorso delle pensioni! Però...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda mercoledì 6 ottobre 2021, alle 14:10, Servante e Fabiana non riceveranno nessun premio: hanno perso il concorso delle pensioni! In compenso, si sono aggiudicati un altro riconoscimento...

Una Vita Anticipazioni: Il concorso delle pensioni

Non è buon momento per Servante e Fabiana. I due si sono dedicati anima e corpo al concorso delle pensioni, sperando così di riuscire ad aggiudicarsi l'ambito premio finale, cioè un bel gruzzoletto. Pur di partecipare e cercare di vincere, l'ex portinaio e l'ex domestica hanno dovuto mettere su un vero e proprio teatrino, fingendo di essere marito e moglie, e fingendo persino di avere dei figli in comune! Tuttavia, nonostante l'innegabile impegno, la coppia non ha trionfato.

Un malvivente deruba Servante e Fabiana, nelle Anticipazioni del 6 ottobre 2021 di Una Vita

Servante era certo che il giudice in incognito che avrebbe decretato la loro vittoria oppure la loro sconfitta fosse uno dei clienti che alloggiava in struttura. Mosso dalla sua convinzione, l'uomo ha servito e riverito quest'ultimo come fosse un re, trascurando e, alle volte, bistrattando gli altri ospiti. In realtà, il cliente in questione non era che un ladro, il quale ha prima svuotato la cassa della pensione e poi se l'è data a gambe levate!

Una Vita Anticipazioni: Servante e Fabiana hanno perso!

Servante ha trattato con i guanti un delinquente che gli ha rubato i soldi, pensando che fosse il giudice del concorso, ed ha invece maltrattato quello vero, non avendolo riconosciuto. Il suo errore di valutazione, ovviamente, non soltanto gli ha fatto perdere il denaro che aveva, ma non ha neanche consentito a lui e Fabiana di mettere le mani su quello in palio. Quando viene comunicato loro che non sono i vincitori della competizione, s'incupiscono. D'altra parte, i finti coniugi possono sempre consolarsi con un altro premio, ossia quello della famiglia più simpatica!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 4 all'8 ottobre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.