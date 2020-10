Una Vita Anticipazioni 6 ottobre 2020: Marcia rischia la sua vita per salvare Felipe...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 6 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Alfredo minaccia Marcia: vuole sapere cosa c'è tra Genoveva e Felipe. La domestica sa di correre un rischio mentendo, eppure non cede...

Scopriamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Una Vita del 6 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Alfredo, sempre più insospettito dalle uscite della moglie, incalza Marcia per avere informazioni sui rapporti tra Felipe e Genoveva. La poverina, ormai vittima del ricatto dell'uomo e delle sue minacce, è costretta a spiare il suo Padrone.

Una Vita Anticipazioni: Marcia è una Spia al soldo di Ursula e Alfredo

Marcia non è chi dice di essere, la Dicenta l'ha ingaggiata per indagare su Felipe e ha poi convinto Alfredo ad allearsi con lei e a fidarsi della sua spia. Marcia, sotto ricatto, ha inizialmente seguito alla lettera le indicazioni dei due capi, ma poi le cose si sono complicate, la ragazza si è avvicinata a Felipe e ha iniziato a provare attrazione per lui.

Una Vita Anticipazioni: Marcia ha sedotto Felipe come comandato da Ursula, ma poi ha finito per innamorarsene...

La Dicenta ha sguinzagliato Marcia per spiare le mosse di Felipe. Un piano davvero ben orchestrato. La ragazza non solo è riuscita a conquistare la simpatia dell'avvocato ma anche ad intrigarlo. Durante la festa all'ambasciata tra lei e Felipe è scoccata la scintilla e Ursula ha pensato subito di sfruttare la cosa per mettere finalmente in ginocchio Acacias. Ignara che quelli di Marcia fossero sentimenti veri, ha quindi spinto affinché la ragazza continuasse a sedurre L'Alvarez – Hermoso e a scoprisse tutti i suoi segreti!

Una Vita Anticipazioni: Marcia scopre Felipe in atteggiamenti intimi con Genoveva, ma tace!

Alfredo e Ursula erano ormai certi della vittoria, ma poi le cose hanno improvvisamente preso un'altra direzione: Felipe ha messo da parte Marcia e ha iniziato a frequentare segretamente Genoveva. Ramon li ha scoperti e ha messo in guardia l'amico, ma Felipe l'ha rassicurato dicendo di avere un piano. Anche Marcia ha sorpreso i due in atteggiamenti intimi, ma non ha detto nulla ai suoi Capi. Ora però, Alfredo incalza, e pretende di sapare dalla domestica cosa stia accadendo tra sua moglie e L'Alvarez – Hermoso...

Alfredo minaccia Marcia: vuole la verità! Nella Puntata di Una Vita del 6 ottobre 2020

Marcia, ignara del piano di Felipe, è seriamente ferita dal voltafaccia del suo Boss. Nonostante tutto, consapevole di non essere stata sincera con lui, non ha intenzione di vendicarsi, ne di tradirlo. E' per questo che per ora non ha spifferato nulla al Bryce, ma per quanto potrà ancora nascondere la relazione tra Felipe e Genoveva? Conosce la pericolosità dei suoi "committenti" e sa che potrebbe pagare caro questo silenzio!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 5 all'11 ottobre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.