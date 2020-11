Una Vita Anticipazioni 6 novembre 2020: Ramon e Carmen si sposano!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 6 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, il grave danno alle tubature che aveva messo fuori gioco la pensione viene riparato in tempo per il ricevimento di nozze di Ramon e Carmen. I Dominguez regalano agli sposi un’esibizione di Cinta e Bellita.

Una Vita Anticipazioni: Servante e Fabiana in grave difficoltà a causa di una danno alla locanda

Ad Acacias si sa i vicini sono sempre pronti a darsi una mano. Servante e Fabiana hanno sempre avuto un ruolo di coordinazione e guida in questo sistema solidale del quartiere. Purtroppo questa volta sono proprio loro ad essere nei guai. I due vecchi amici, proprietari della pensione di Acacias, devono fronteggiare un guasto molto grave e dispendioso al sistema idraulico. Si tratta di un danno ingente per l'umile alberghetto e i suoi proprietari e Servante e Fabiana non sanno a chi rivolgersi, i padroni del quartiere stanno infatti affrontando un periodo difficile economicamente...

Ramon e Carmen si sposano alla Locanda, nella Puntata di Una Vita del 6 novembre 2020

Ma Fabiana e Servante non sono soli, c'è chi, preoccupato della situazione dei due ex domestici, si sta già prodigando per trovare una soluzione. Stiamo parlando di Ramon. Il Palacios è in cerca di una sala per celebrare le nozze con Carmen e propone ai due di provvedere al matrimonio in cambio del denaro necessario per riparare il danno al sistema idraulico. Fabiana ha un po' titubato agli inizi, ma poi si è convinta ad accettare l'offerta del Palacios. Decisa a non tradire la fiducia riposta in lei e il suo socio, l'ex domestica si è impegnata al massimo per far sì che tutto funzionasse a dovere.

Una Vita Anticipazioni: Il Regalo speciale dei Domiguez

E' il giorno delle nozze, Ramon e Carmen sono pronti a promettersi amore eterno e la Locanda è stata agghindata a festa, tutto sembra dunque filare liscio. I Dominguez hanno preparato un regalo speciale per la coppia. Dopo tanto pensare, soprattutto a causa delle finanze un po' ristrette, hanno deciso di regalare ai due sposi una speciale esibizione di Cinta e Bellita. Le due artiste canteranno e balleranno in onore di Ramon e Carmen e tutti gli ospiti si lasceranno coinvolgere da questo eccezionale clima di festa.

