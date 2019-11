Una Vita Anticipazioni 6 novembre 2019: Il nuovo diabolico piano di Samuel per truffare Lucia

Anticipazioni TV

Samuel convince Lucia che ciò che Telmo le ha confessato non è la verità. Il sacerdote intanto affronta il tribunale ecclesiastico.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 6 novembre 2019, Lucia continua a nutrire dei dubbi sulla colpevolezza di Telmo e Samuel tenta di dissipare i dubbi che l'Alvarado nutre nei suoi confronti. Padre Telmo invece deve rinunciare alla sua parrocchia per ordine del priore. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Lucia non crede che Telmo l'abbia violentata in Una Vita del 6 novembre 2019

Telmo e Lucia sono stati trovati... nudi e distesi su un giaciglio insieme. Samuel ha subito puntato il dito contro il prete accusandolo di aver abusato della povera Alvarado. La ragazza però non ricorda nulla della notte passata con Telmo e dubita che il parroco – che le ha confessato di amarla e di volerla proteggere – sia stato in grado di farle violenza. Per l'Alday è una situazione fin troppo ghiotta per lasciarsi scappare l'occasione di mettere a punto il suo piano: allontanare Telmo per sempre da Lucia. Convince quindi la ragazza che qualunque cosa il parroco le abbia detto contro di lui, non corrisponde alla realtà e che – al contrario – è il sacerdote ad aver tramato da sempre per mettere le mani sulla sua eredità. Lucia sembra lasciarsi persuadere dalle parole del suo fidanzato.

Espineira caccia Telmo dalla parrocchia in Una Vita

Telmo è stato accusato di aver abusato di Lucia, dopo averla rapita. Il parroco ha tutti contro e nemmeno uno straccio di prova che dimostri la sua innocenza. Purtroppo Espineira e Samuel hanno trovato lui e la giovane Alvarado, nudi su un giaciglio e anche se non ricordano nulla, il tribunale ecclesiastico ritiene che il prete debba lasciare immediatamente la curia. Espineira lo caccia dalla parrocchia e gli intima di non farvi più ritorno.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.