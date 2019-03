Una Vita Anticipazioni 6 marzo 2019: Felipe viene aggredito

Nella puntata di Una Vita di mercoledì 6 marzo 2019, Felipe scompare improvvisamente proprio il giorno del processo contro Antoñito. Susana riceve invece una lettera di disdetta da parte del Vescovo che le chiede di interrompere il suo lavoro per il manto papale. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Felipe ha convinto Antoñito a fidarsi di lui e della sua difesa, impedendo al ragazzo si dichiarasse colpevole pur di sfuggire alle violenze in carcere. Ma il giorno del processo l'Alvarez Hermoso non si presenta in tribunale.

Felipe sparisce nel nulla

Lolita ha chiesto aiuto a Felipe per la difesa del suo amato Antoñito. Il ragazzo è finito in carcere per truffa ai danni del municipio e si è lasciato convincere a proseguire con la causa, per dimostrare la sua totale innocenza. Il ragazzo si è affidato alle sapienti mani dell'avvocato Alvarez Hermoso che però, da quando ha il Palacios come suo assistito, ha iniziato a ricevere minacce e a essere pedinato. Certo di poter finire nei guai, Felipe ha deciso di allontanare Celia da lui, per metterla in salvo ma per farlo ha dovuto mentire. Ha infatti confessato alla moglie di essere tornato a tradirla. Celia non si è però lasciata convincere e presto scoprirà che i suoi dubbi sono fondati. Il marito infatti sparisce proprio il giorno del processo; viene aggredito e minacciato di non presentarsi in tribunale se vuole salva la vita.

Susana riceve una triste lettera dal Vescovo

Su Susana è calata l'onta della vergogna; Arturo ha svelato il suo segreto e in paese ormai tutti sanno che l'integerrima e a tratti arcigna sarta di Acacias, ha avuto un figlio illegittimo che ha tenuto nascosto per anni. La notizia si spande velocemente e arriva all'orecchio della Curia. Il Vescovo manda quindi una lettera di disdetta per informare Susana di non andare avanti con la realizzazione del costoso ordine del manto papale, mettendo così a rischio la sartoria.

