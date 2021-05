Una Vita Anticipazioni 6 maggio 2021: Emilio sorprende Margarita mentre avvelena il tè di Bellita

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 6 maggio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Margarita viene scoperta da Emilio mentre aggiunge una strana sostanza al tè di Bellita.

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 6 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Margarita, scoperta da Emilio mentre versava del veleno nel tè per Bellita, gli da qualche spiegazione molto vaga e poi se ne va, dimenticando la borsetta con la fiala.

Una Vita Anticipazioni: Bellita sta meglio e la famiglia si prende cura di lei

Bellita dopo aver perso i sensi è caduta in coma, il dottore ha avvisato la famiglia della gravita della situazione. Solo grazie alle cure, all'amore e all'impegno di tutti, la Del Campo è tornata "miracolosamente" alla vita. E ora sembra stare finalmente meglio. Si è svegliata, parla, mangia, è molto debole, ma ha solo bisogno di tempo. Non è ancora chiaro quale siano state le cause dei ripetuti malori che hanno ridotto la poverina in queste condizioni, ma il lieve miglioramento lascia ben sperare. Il peggio sembra infatti passato e i Dominguez possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Una Vita Anticipazioni: Margarita è molto premurosa!

Tutta la famiglia si prodiga per favorire la guarigione di Bellita, tutti la coccolano e si prendono cura di lei, anche la fedele amica Margarita. Nessuno dubita di lei e la moglie di Carchano può continuare ad agire indisturbata. Quando la donna infatti, proporrà a Bellita del tè caldo, la famiglia sarà certa si tratti di un gesto gentile e premuroso, nulla di più. Ma questa volta, per Margarita, le cose non andranno come previsto. Qualcuno infatti, la sorprenderà mentre aggiunge una strana sostanza al tè di Bellita.

Emilio sorprende Margarita mentre aggiunge una sostanza al tè di Bellita, nella Puntata di Una Vita del 6 maggio 2021

E' da mesi che la perfida Margarita, avvelena cibo e bevande della su benefattrice. E' proprio il veleno ad aver causato il malore della Del Campo e ad aver compromesso seriamente il suo stato di salute. La donna viene ormai trattata come una di famiglia dai Dominguez e nessuno ha mai sospettato di lei finora. Ma la situazione è desinata a cambiare, Emilio infatti, la sorprenderà mentre aggiunge uno strano liquido al tè preparato per l'amica. Il ragazzo, preoccupato, chiederà immediatamente spiegazioni, ma la donna farfuglierà una scusa poco sensata per poi allontanarsi di corsa. Nella fretta però, Margarita dimenticherà la borsa in cui contiene una delle fiale di veleno!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.