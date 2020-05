Una Vita Anticipazioni 6 maggio 2020: E' guerra tra Telmo ed Eduardo

Anticipazioni TV

Lucia, scoperta la verità su Telmo, gli chiede perdono. Il Martinez fa la conoscenza di Eduardo e tra i due uomini scoccano scintille.

Le anticipazioni di Una Vita di domani – mercoledì 6 maggio 2020 – ci rivelano che tra Lucia e Telmo ci sarà finalmente un chiarimento. L'Alvarado – scoperta l'innocenza del suo ex fidanzato – gli chiederà perdono ma lo pregherà comunque di lasciarla in pace. L'ex sacerdote addolorato di aver perso per sempre la donna che ama, si imbatterà per la prima volta in Eduardo. Tra i due uomini ci saranno scintille. Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata in onda alle 14.10 su Canale5.

Lucia chiede perdono a Telmo in questa puntata di Una Vita del 6 maggio 2020

Lucia e Telmo sono di nuovo insieme ad Acacias, dopo dieci lunghi anni. Finalmente la verità è venuta a galla e il Martinez, accusato del furto dell'eredità di Marchesi di Valmez, è libero da ogni colpa. Lucia, dimostrata l'innocenza del suo ex compagno, gli chiede perdono per non avergli creduto ma lo prega di stare lontano da lei e dalla sua famiglia, ora che è una moglie e una madre. Per loro e per la loro storia d'amore non c'è più alcuna speranza.

Una Vita anticipazioni: Telmo contro Eduardo

Telmo non ha mai dimenticato la sua Lucia e scoperto da Ursula la verità su di lei, non si capacita di averla davvero persa per sempre. L'Alvarado non concede intromissioni nella sua nuova vita di moglie e madre e in questo clima, Telmo fa la conoscenza di Eduardo – il marito di Lucia. Tra i due uomini si percepisce immediatamente la tensione. Il Martinez deve farsi da parte ma prima di tornare a casa si imbatte nel suo peggior nemico: Samuel. L'Alday – in compagnia di sua moglie Genoveva - sorprendentemente si scusa con lui, lasciandolo completamente senza parole.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.