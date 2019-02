Una Vita Anticipazioni 6 febbraio 2019: Ursula scopre che Blanca è incinta

Nella puntata di Una Vita di mercoledì 6 febbraio 2019, Ursula scopre che Blanca è incinta ed è pronta a raccontarlo a tutti, mettendo in ridicolo la figlia. Intanto Antoñito chiede la mano di Lolita davanti a tutti. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

I malesseri di Blanca si fanno sempre più frequenti ed è necessario che la ragazza si sottoponga a una serie di accertamenti. Non ci sono però molti dubbi sulla questione e sia la bella Dicenta che la sua amica Leonor, sono consapevoli di quale sarà il risultato delle analisi.

Ursula scopre che Blanca è incinta in questa puntata di Una Vita del 6 febbraio 2019

Blanca teme di essere incinta e supportata dalla sua amica Leonor decide di recarsi da un medico per fare delle analisi. Il risultato non lascia nessun tipo di dubbio: la giovane aspetta un bambino. La bella e giovane Dicenta ha però un lacerante dubbio: chi è il padre del suo bambino? Diego o Samuel? Ursula intanto si è resa conto che la figlia ha qualcosa che non va. Da quando sono iniziati i malesseri, ha ordinato a Carmen di tenerla d'occhio e ora, certa che la figlia sia in dolce attesa, è pronta a svelare il suo segreto. Sarà crudele come sempre; rivelerà in pubblico il segreto della ragazza, convocando una riunione di famiglia in cui entrambi i fratelli Alday penseranno che il piccolo sia loro.

Antoñito chiede pubblicamente la mano di Lolita

Antoñito ha intenzioni serie. Dopo aver ricevuto il benestare di suo padre e dopo che Lolita ha dichiarato pubblicamente di amarlo, ha deciso di passare lui all'azione. Chiede così la mano della domestica di fronte a Ramon, Trini, Fabiana, Servante e Maria Luisa. Solo la sorella è contraria a questa unione; alla bella Palacios non sono servite le lezioni di umiltà di Antoñito e della stessa Lolita e continua a dichiararsi contraria al fatto che in casa sua entri un'altra “popolana”!

