Una Vita Anticipazioni 6 dicembre 2019: Lucia scopre l'inganno di Samuel. I dipinti sono falsi!

Lucia scopre che i dipinti portati da Samuel sono troppo recenti per essere di Sanchez Mendrano. Telmo intanto capisce che Vicente è l'autore di tutte le opere.

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – venerdì 6 dicembre 2019 – rivelano che Lucia scopre l'inganno di Samuel. La ragazza dando una rapida occhiata alle opere acquistate, si rende conto che sono troppo recenti per essere dei lavori dell'artista Sanchez Medrano. Telmo intanto scopre che Vicente è l'autore di tutti i quadri portati ad Acacias dall'Alday. Ma vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Lucia scopre che i quadri sono falsi in questa puntata di Una Vita del 6 dicembre 2019

Telmo ha accusato Samuel di aver ingannato nuovamente Lucia ma l'Alvarado non ha creduto alle parole del sacerdote. La ragazza ha anzi continuato a godersi la festa in suo onore, pronta a mettersi a lavoro con il restauro delle opere portate ad Acacias dal suo fidanzato. Ma quando comincia a dare un'occhiata agli stupendi quadri nel suo laboratorio, si accorge che qualcosa non va. In effetti si tratta di tele abbastanza recenti e la cosa è impossibile, visto che l'artista – presunto – che le avrebbe dipinte, un certo Sanchez Mendrano, è morto da parecchio tempo. In lei comincia a farsi spazio il dubbio che la confessione di padre Telmo abbia del vero e che lei sia caduta in scacco.

Una Vita: Telmo scopre il vero autore delle opere recuperate da Samuel

Mentre Lucia scopre che le opere potrebbero essere dei falsi, Telmo è sulle tracce di Vicente. Il padre è certo che l'artista nasconda qualcosa e non si fermerà sino a quando non avrà trovato tutte le prove per incastrarlo. Il sacerdote è sicuro che il pittore abbia falsificato il dipinto acquistato da Samuel ma ora ha la conferma che Vicente sia l'autore di tutte le opere attribuite a Sanchez Mendrano. Lucia deve essere avvertita il prima possibile e stavolta la ragazza dovrà ascoltarlo!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.