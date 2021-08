Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda venerdì 6 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la giovane Pasamar, ad un passo dalla nozze, è sempre più fredda con il futuro marito...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda venerdì 6 agosto 2021, alle 14.10, Camino non si dimostra per niente affettuosa con il futuro marito...

Una Vita Anticipazioni: Un nuovo amore per Felicia?

Sembra stia pian piano tornando il sereno sopra al Nuevo Siglo XX, il ristorante di Felicia. Anzitutto, la donna sta finalmente per vedere sua figlia voltare pagina: Camino convolerà a nozze con Ildefonso, allontanando così una volta per tutte le maldicenze sul suo conto e riabilitando dunque il loro cognome. Inoltre, anche l'altro figlio, Emilio, sta per sposarsi con Cinta. Come se i due matrimoni non fossero già abbastanza, un nuovo arrivo ad Acacias sta per rallegrarla ancora di più: Marcos, un vecchio amico della della Pasamar, è giunto nel quartiere, e non fa che riempirla di complimenti...

Camino è inconsolabile, nelle Anticipazioni del 6 agosto 2021 di Una Vita

Mentre la madre ed il fratello sprizzano gioia da tutti i pori, Camino è un'anima in pena. La giovane non fa che pensare a Maite: è con lei che avrebbe voluto trascorrere il resto dei suoi giorni, non con l'uomo che sta per sposare. D'altra parte, ormai, la Pasamar si è rassegnata, poiché consapevole che la famiglia e la società non le permetterebbero mai e poi mai di amare liberamente la pittrice, o meglio una donna...

Una Vita Anticipazioni: Ildefonso è giù di morale...

Così, la figlia della ristoratrice ha accettato di diventare la moglie di Ildefonso, ma soltanto perché deve mantenere la parola data alla Zaldua: andrà avanti con la sua vita, senza di lei. Tuttavia, anche se sarà costretta a farsi mettere l'anello al dito dall'ex militare, nessuno potrà costringerla a farlo con il sorriso stampato in volto. Ildefonso, ovviamente, si è accorto che l'umore della fidanzata non si addice tanto a quello di una futura sposa, quanto piuttosto a quello di una vedova inconsolabile. Persino davanti al figurino dell'abito bianco, Camino è rimasta indifferente. La freddezza della ragazza non può che rattristarlo...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 2 all'8 agosto 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.