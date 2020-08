Una Vita Anticipazioni 6 agosto 2020: Milagros rapita, ma nel mirino c'è Ramon!

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame di Una Vita per la puntata del 5 agosto 2020 rivelano che nell'Episodio in onda assisteremo alla terribile vendetta di Genoveva contro Ramon: la figlia del Palacios verrà rapita!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 6 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale 5, Genoveva, nel tentativo di distogliere l'attenzione di Ramon dalla truffa orchestrata con Alfredo, rapisce Milagros. La scomparsa di Milagros preoccupa tutti, ma fortunatamente il sequestro dura poco, giusto il tempo di sostituire la vera relazione sulla Banca Americana con una più favorevole. Bellita cancella il viaggio in Argentina quando capisce che la figlia ha bisogno di lei. Ramon invita Carmen a una cena di famiglia per farla sentire finalmente parte di essa.

Una Vita: Ramon rischia di mandare a monte il piano di Genoveva

Ramon rischia di far scoprire la truffa architettata da Genoveva insieme al suo nuovo marito Alfredo Bryce; i due, attraverso imbrogli economici, stanno cercando di ridurre in miseria i propri compaesani. Ramon ha mostrato fin da subito grossi dubbi sugli investimenti proposti dalla coppia e ha messo in guardia gli amici del quartiere. In particolare, il Palacios, aiutato da Felipe, è riuscito a frenare l'avventato accordo con Liberto. Il Seler ha accettato di attendere i risultati di una verifica sul Banco Americano, segretamente svolta dai due compari.

Genoveva rapisce Milagros, nella puntata di Una Vita del 6 agosto 2020

Ma l'interferenza di Ramon verrà presto punita dalla nuova Dark Lady, che informata da Ursula delle indagini svolte, metterà in atto un piano intimidatorio contro il Palacios: rapirà Milagros! Se da una parte il sequestro - in realtà brevissimo dato che la bambina verrà allontanata da casa giusto il tempo di un gelato - suonerà come una minaccia contro l'uomo, dall'altro avrà uno scopo ben preciso: guadagnare del tempo per poter sostituire le vere carte riguardanti la Banca Americana con altre più favorevoli...

Una Vita: Bellita annulla il viaggio in Argentina per stare con Cinta

Cinta, nel frattempo, addolorata dalla fine della storia con Emilio e ignara del suo dell'imminente viaggio, insiste per seguire i genitori in Argentina, vuole infatti allontanarsi e dimenticare. Il cambio di atteggiamento di Cinta insospettisce però Bellita, decisa a scoprire cosa nasconde la sua bambina. E' per questo che la Dominguez deciderà di cancellare la tournee in Argentina...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

