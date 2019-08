Una Vita Anticipazioni 6 agosto 2019: Un nuovo arrivo a Calle Acacias mentre Arturo...

Anticipazioni TV

Lucia, la cugina di Celia, arriva a Calle Acacias mentre Arturo è deciso a farla finita e prende in mano un revolver.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di martedì 6 agosto 2019, Carmen riesce per un pelo a non farsi beccare da Ursula e scopre che la Dark Lady ha mandato una lettera a un certo dottor Pallero. Diego è sconvolto nell'apprendere che suo padre non è mai arrivato alla clinica svizzera mentre ad Acacias arriva Lucia, la cugina di Celia. Arturo dà ad Augustina un mese di paga anticipata e la cameriera, preoccupata, informa di ciò Felipe. I sospetti della donna hanno dei fondamenti. Il Colonello prende infatti un revolver in mano. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5. L'appuntamento con la soap spagnola è anticipato per la pausa estiva di Beautiful.

Un nuovo arrivo ad Acacias in questa puntata di Una Vita del 6 agosto 2019

Seguendo i consigli di Riera, Carmen ha cominciato a rovistare nelle cose di Ursula alla ricerca di qualcosa che possa incastrarla. Ha così forzato la scatola segreta e ha trovato una misteriosa lettera. La cameriera non ha però fatto in tempo a leggerne il contenuto che la Dark Lady ha fatto ritorno a casa prima del previsto. Carmen è però riuscita a scoprire il destinatario della missiva. Si tratta di un certo dottor Pallero, che la Dicenta informa di raggiungerlo al più presto per prendere quello che lui custodisce per lei. Rosina intanto cambia idea nei confronti di Jacinto dopo che il giardiniere la salva da un tentativo di rapina. Il cugino di Casilda diventa l'eroe di Calle Acacias ma non riesce proprio a gioirne. Sente infatti troppo la mancanza di casa e vorrebbe lasciare il quartiere per tornare tra le sue pecore. Nel quartiere gli occhi sono tutti puntati su un nuovo abitante: Lucia, la cugina di Casilda. La bella ragazza fa il suo ingresso ad Acacias, felice di riabbracciare la sua cara parente ma presto qualcosa, nella sua storia e nel suo racconto, non quadreranno alla moglie di Felipe

Augustina teme che Arturo si faccia del male in Una Vita

Diego scopre che suo padre non è mai arrivato nella clinica Svizzera. Una telefonata al dottore della prestigiosa casa di cura lo mette in allarme: deve essere successo qualcosa. Flora invece confida a Paquito di essersi innamorata di Peña e di volerlo aiutare mentre Arturo si fa man mano più cupo. Il Valverde consegna ad Augustina un mese di paga anticipato e le chiede di prendersi cura di Silvia. La cameriera, intuendo qualcosa di terribile, avverte l'avvocato Felipe. In effetti il colonnello è deciso a farla finita e ha agguantato un revolver, sicuro che per lui non ci siano più speranze.

