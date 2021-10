Una Vita Anticipazioni 5 ottobre 2021: Carmen e Lolita hanno paura...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda giovedì 7 ottobre 2021 su Canale 5 rivelano che le due donne di casa Palacios temono che i loro mariti, ormai avversari politici, continueranno a farsi la guerra all'infinito, distruggendo così gli equilibri famigliari!

Una Vita Anticipazioni: Ramon ed Antonito si fanno la guerra!

Ramon ed Antonito sono sempre più presi dalla loro nuova passione, ossia la politica. Nella speranza di vederla trasformarsi in una vera e propria professione, i due non fanno altro che provare e riprovare il loro primo discorso ufficiale. Tuttavia, il Palacios senior ed il Palacios junior non sono preoccupati soltanto di far bella figura e, magari, riuscirsi ad accattivarsi la simpatia degli elettori, bensì lo sono anche e soprattutto perché non si ritroveranno ad essere alleati, ma rivali! Infatti, mentre il primo si è candidato con i liberali, il secondo si è candidato con i conservatori...

Carmen e Lolita sono preoccupate, nelle Anticipazioni del 5 ottobre 2021 di Una Vita

Carmen e Lolita non ne possono più. Le due sanno che non si può andare avanti in questo modo: devono ristabilire ad ogni costo la pace in casa Palacios. Ramon ed Antonito, i loro amati mariti, hanno bisogno di ricordarsi che, prima di essere avversari politici, sono padre e figlio! Le loro idee, chiaramente agli antipodi, non fanno che continuare a tenerli divisi. Suocera e nuora sono pronte ad intervenire per il bene della famiglia!

Una Vita Anticipazioni: José Miguel vuole convincere Bellita

José Miguel conosce bene sua moglie, e per questo non ha impiegato molto tempo a capire che la nuova luce di cui brillano gli occhi di Bellita si deve al fatto che, qualche giorno prima, ha intonato un motivetto insieme a Fabiana. Era da tanto che l'uomo non sentiva la donna cantare, ed è per questo che entrambi si sono emozionati. Il Dominguez vorrebbe che la Del Campo tornasse ad incantare tutti da sopra un palco grazie al suo talento, ma lei non è dello stesso avviso: crede che ormai la sua voce sia cambiata, e non in meglio. L'artista, però, non demorde, e cerca di convincerla ad incidere un nuovo disco!

