Una Vita Anticipazioni 5 ottobre 2020: Cinta ed Emilio costretti alla fuga!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Una Vita del 5 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, quando Emilio sembra ormai rassegnato al matrimonio con la figlia di Ledesma, l'uomo che lo ricatta, Cinta gli offre il suo aiuto per rompere il fidanzamento. La ragazza, preoccupata per il Pasamar e innamorata, pensa ad un piano per liberarlo.

Una Vita Anticipazioni: Ledesma ricatta Emilio

Ledesma tiene sotto scacco Emilio. In cambio del silenzio dell'uomo, il ragazzo ha accettato un matrimonio combinato con la figlia del suo aguzzino, Angelinas, e ora non può tirarsi indietro. Dovrà quindi sacrificare l'amore con Cinta per assolvere al suo patto e tenere al sicuro la sua famiglia. Ma la Dominguez accetterà di farsi da parte? Sembra proprio di No!

Una Vita Anticipazioni: Cinta cerca di aiutare Emilio a liberarsi dal giogo di Ledesma

Cinta è disposta a tutto per aiutare il suo amato Emilio. Si è resa conto dell'atteggiamento intimidatorio di Ledesma nei confronti del fidanzato e dell'intimorito allontanamento di Emilio da Lei. Non conosce tutta la storia, ma è certa che c'è qualcosa sotto ed è pronta ad impegnarsi per aiutare il Pasamar a liberarsi dal giogo del nemico. la Dominguez sembra infatti avere un piano...

Cinta propone ad Emilio di fuggire, nella Puntata di Una Vita del 5 ottobre 2020

Copernico Ledesma, ha un conto in sospeso con la famiglia ed è pronto a riscuotere. Il forestiero, messo piede nel quartiere, ha fatto subito visita ad Emilio e con atteggiamento intimidatorio gli ha ricordato di un famoso patto stipulato nel passato. La presenza ingombrante e costante, verrà subito notata da Cinta, che per liberare Emilio progetterà una provvidenziale fuga.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.