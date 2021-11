Una Vita Anticipazioni 5 novembre 2021: Felicia rifiuta di sposare Marcos!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 5 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che la Pasamar dirà no alla proposta di matrimonio di Marcos. La donna sta meditando da giorni di lasciare Acacias insieme alla figlia Camino

Felicia respinge la proposta di matrimonio di Marcos e l'uomo, distrutto, propone ad Anabel di tornare in Messico. Felicia chiede a Camino di partire con lei per Santander.

Una Vita Anticipazioni: Marcos inizia a sognare un futuro con Felicia

Marcos, fin dal primo giorno in cui si sono ritrovati, ha dichiarato il suo amore a Felicia, dicendole di non aver mai smesso di amarla. La ristoratrice, lusingata dalla gentile corte dell'uomo, ha finito per capitolare e accettare la sua proposta di matrimonio, arrivando addirittura a vendere il Ristorante. Dalla morte di Ildefonso però, qualcosa è cambiato in Felicia, ma Marcos, certo della sua promessa, non ci ha dato troppo peso e, rassicurato dalla scelta di Felicia di liberarsi del Nuovo Secolo, ha iniziato a fare progetti.

Una Vita Anticipazioni: Marcos, pronto a sposare Felicia, informa Anabel delle imminenti nozze

Marcos inizia a nutrire grandi speranze nella relazione con Felicia, ignaro che la donna, ormai irrimediabilmente toccata dalla morte di Ildefonso, abbia cominciato a nutrire dei dubbi sulla decisione di contrarre matrimonio. La vendita del ristorante poi, l'ha portato fuori strada: Marcos, convinto di essere riuscito finalmente a fare breccia nel cuore gelido della Pasamar, tanto da spingerla a dire addio al suo successo imprenditoriale, è corso a informare anche la figlia delle sue imminenti nozze...

Felicia rifiuta di sposare Marcos e decide di lasciare Acacias con Camino, nella Puntata di Una Vita del 5 novembre 2021

Felicia, dopo il suicidio di Ildefonso, conseguenza delle sconvenienti rivelazioni di Anabel, figlia di Marcos, ha iniziato a nutrire dei dubbi riguardo alla sua scelta di sposare l'uomo. Il malessere nei confronti del promesso sposo è cresciuto piano piano senza che neppure lui se ne accorgesse, fino ad esplodere prepotente, distruggendo tutte le speranze del poverino. Nell'episodio in onda vedremo infatti Felicia, chiarire freddamente a Marcos, di non volerlo sposare e, dopo aver messo fine alla relazione, la vedremo proporre a Camino di partire insieme per Santander.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.