Una Vita Anticipazioni 5 novembre 2019: Samuel minaccia Espineira

Samuel minaccia Espineira di sbugiardarlo davanti a tutti se non gli rivelerà dov'è finito Telmo con Lucia.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di martedì 5 novembre 2019, continuano le ricerche di Lucia. Samuel, fuori di sé dalla rabbia, minaccia Espineira di rivelare a tutti del loro piano, se il priore non gli rivelerà dove si trova la ragazza. Maria manda in fumo l'accordo tra Casilda e Rosina, per l'eredità di Maximilano. Ma vediamo insieme le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Samuel minaccia Espineira in questa puntata di Una Vita del 5 novembre 2019

La scomparsa di Lucia ha allertato tutta Calle Acacias. Gli abitanti del quartiere cercano la ragazza ovunque ma di lei sembra essere sparita ogni traccia. Telmo l'ha portata in un luogo sicuro, dove poterle raccontare finalmente tutta la verità su Espineira e Samuel. La giovane è sconvolta dal gesto assurdo del padre ma ancor più nel sentire le sue parole. Telmo le rivela infatti di essere innamorato di lei e di aver fatto tutto questo solo per salvarla dalle grinfie del subdolo Alday. Samuel intanto, spaventato che il suo piano di mettere le mani sull'immensa eredità dell'Alvarado, minaccia Espineira di rivelare a tutti del loro accordo, se il priore non gli rivelerà dove il suo sottoposto ha rapito Lucia.

Maria manda in fumo gli accordi con Rosina in Una Vita

Casilda ha deciso di lasciare casa Hidalgo e di seguire sua madre Maria. Non prima però di essersi fatta consegnare l'eredità che le spetta come figlia illegittima di Maximiliano. Rosina, inizialmente restia ad accettare anche solo che suo marito avesse avuto un'altra figlia, ha deciso di cedere e di venire incontro alle richieste della sua ormai ex domestica. Ma l'avidità di Maria finisce per far saltare l'accordo mentre Liberto ha rivelato a Felipe la verità su Higinio. Non è per nulla un medico ma un truffatore in cerca di ricchezze.

