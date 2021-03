Una Vita Anticipazioni 5 marzo 2021: Josè ha una notizia importante per Bellita!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 5 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Josè ha partecipato ad un provino per un ruolo in uno sceneggiato dalla parrocchia. Ora però deve raccontarlo a Bellita...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 5 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Cinta ed Emilio decidono di andare a un caffè teatro per avere spunti e preparare un nuovo spettacolo. Josè torna a casa con una bella notizia.

Una Vita Anticipazioni: Cinta cerca ispirazione per il suo nuovo spettacolo

Josè insiste affinché sua figlia continui a seguire il suo sogno e la giovane Cinta alla fine sembra essersi convinta, diventare una grande attrice come sua madre è scritto nel suo destino e non ha intenzione di rinunciarci. Emilio, innamorato pazzo della Dominguez e intenzionato a renderla felice, non può fare altro che assecondarla. E' per questo che i due trascorreranno una serata in un caffè teatro decisi a trovare qualche spunto artistico, utile alla carriera di Cinta.

Josè non può più nascondere a Bellita del suo impegno con la parrocchia, nella Puntata di Una vita del 5 febbraio 2021

Ma Cinta non è l'unica a nutrire una forte passione per la recitazione, anche suo padre Josè infatti, ama recitare e anche solo per hobby ha deciso di portare avanti il suo impegno sul palco. Bellita è stata lasciata all'oscuro, ma Josè ha partecipato a dei provini per la rappresentazione della parrocchia, la donna sta vivendo un momento complicato e Josè ha preferito tenerle nascosta la cosa, ma ora una notizia importante mette il Dominguez di fronte alla verità: deve raccontare tutto a sua moglie!

Una Vita Anticipazioni: Josè teme che Bellita si senta trascurata

Bellita in questo momento è presa da altro, la questione con i Carchano che ha portato addirittura ad una denuncia, l'ha molto impensierita e sicuramente allontanata dalle sue grandi passioni: canto e recitazione. E' per questo che suo marito in questo particolare momento ha deciso di tacere riguardo alle sue velleità artistiche, Bellita potrebbe infatti pensare che il progetto del marito, finisca per porla in secondo piano.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dall'1 al 7 marzo 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.