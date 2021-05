Una Vita Anticipazioni 5 maggio 2021: Santiago è Morto! Ursula scopre la verità sul Becerra

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 5 maggio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Andrade fa una preziosa rivelazione alla sua alleata Ursula: Santiago non è chi dice di essere!

Una Vita Anticipazioni: Marcia minaccia Santiago

Santiago deve riuscire a riconquistare la fiducia delle moglie, ma piuttosto che essere sincero, preferisce giocare un'altra astuta carta: mostrerà a Marcia gli agognati biglietti per Cuba, quelli necessari per poter finalmente fuggire da Acacias e da tutti i problemi. Ma Santiago ha fatto male i suoi conti, la Sampaio, questa volta, non si lascia abbagliare da doni e promesse, vuole tutta la verità! Marcia, più agguerrita che mai, sfiderà il marito dicendogli: "confessa o ti smaschererò e saranno guai seri".

Andrade fa a Ursula una importante rivelazione sul Becerra, nella Puntata di Una Vita del 5 maggio 2021

Ma i veri guai di Santiago rischiano di non derivare da Marcia, ma dalla pericolosissima alleanza tra Ursula e Andrade. La Dicenta ha messo fuori gioco Felipe come richiesto da Andrade, ora tocca al trafficante dimostrare il suo supporto a Ursula e alla sua personale guerra contro Genoveva. Che la Salmeron sia legata a Santiago è ormai chiaro alla ex governante di casa Alday, ma solo Andrade può confermarla. Effettivamente le informazioni di Cesar Andrade riguarderanno proprio il misterioso Becerra.

Una Vita Anticipazioni: Andrade rivela a Ursula che Santiago è un impostore

Le parole di Andrade lasceranno sconvolta la Dicenta: il criminale rivelerà la verità sull'identità di Santiago. In pratica, confermerà a Ursula che Santiago non è chi dice di essere. Il Becerra ha assunto l'identità del suo gemello, morto molti anni prima in un tragico incidente, il suo vero nome è Israel ed è giunto ad Acacias per impedire le nozze tra Marcia e Felipe. Un impegno che l'uomo è riuscito a portare a termine con successo, avvantaggiando Genoveva.

