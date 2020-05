Una Vita Anticipazioni 5 maggio 2020: Chi è la nuova misteriosa abitante di Acacias?

Anticipazioni TV

A Calle Acacias arriva Cinta, la figlia di Bellita e José, esuberante e viziata giovane donna che promette grandi sorprese.

Le anticipazioni di Una Vita di domani – martedì 5 maggio 2020 – ci rivelano che a Calle Acacias farà il suo ingresso un nuovo personaggio. La bella e indomita Cinta, figlia di Bellita e José, arriverà nel quartiere spiegando ai genitori di aver dovuto lasciare il collegio, a causa di una epidemia di influenza. La ragazza si scoprirà sin da subito un tipino molto particolare, un po' viziata e altezzosa e con il sogno di diventare ballerina come la madre. Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata in onda alle 14.10 su Canale5.

Cinta, nuovo personaggio di Calle Acacias in arrivo nella puntata di Una Vita del 5 maggio 2020

A Calle Acacias non sono terminati i nuovi arrivi. Alla famiglia Dominguez mancava un pezzo: la loro figlia Cinta. La ragazza raggiunge i genitori nel quartiere, raccontando loro di essere dovuta scappare dal collegio a causa di un'epidemia di influenza. Facciamo così la conoscenza del terzo elemento dei nuovi proprietari di palazzo Palacios e le anticipazioni di Una Vita, ci lasciano intendere che la giovane Cinta darà del filo da torcere a Bellita e José con la sua innata esuberanza. In che cosa sarà coinvolta?

Una Vita anticipazioni: Telmo sconvolto dall'incontro con Lucia

Telmo è tornato ad Acacias e, ironia del destino, tra i primi a rivederlo c'è stata Lucia. In realtà il primo ad averlo accolto in paese è stato il piccolo Mateo. L'ex sacerdote ha così scoperto non solo che la sua amata si è sposata con un altro ma che ha addirittura avuto un figlio. Ursula ha spiegato al ragazzo i motivi per cui non ha voluto informarlo del ritorno dell'Alvarado e il Martinez è costretto ancora una volta a mettere a tacere i suoi sentimenti.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.