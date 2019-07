Una Vita Anticipazioni 5 luglio 2019: Cristina Novoa plagia Blanca

Anticipazioni TV

La mistica Cristina convince Blanca a lasciare Diego e a tornare dal suo legittimo marito.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 5 luglio 2019, Blanca stringe un legame particolare con la “santa” Cristina Novoa, che la convince a lasciare Diego e a tornare con Samuel, il suo legittimo marito. Vediamo cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.05 su Canale5.

Cristina plagia Blanca in questa puntata di Una Vita del 5 luglio 2019

Blanca ha fatto la conoscenza della mistica Cristina e il loro rapporto si fa giorno dopo giorno più stretto. La bella Dicenta trova nella sua nuova amica un vero conforto e solo lei sembra riuscire a lenire le sue ferite per aver perso il suo bambino. Cristina infatti arriva a convincere Blanca ad abbandonare il pensiero che suo figlio sia ancora vivo e a esorcizzare il suo dolore con la preghiera. Riesce però anche a spingerla a lasciare Diego e a tornare con il suo legittimo marito Samuel. La mistica insinua nella povera e già debole Blanca, il dubbio che la morte del suo piccolo sia una punizione divina per la sua relazione extraconiugale.

Blanca in balia di Ursula e Cristina

Cristina è in realtà un'altra scagnozza della perfida Ursula, che vuole avere il controllo sulla figlia. La Dark Lady ha rapito il piccolo Moises e lo ha nascosto in un convento, assoldando Cristina per convincere Blanca ad abbandonare Diego e a tornare con Samuel. Con il più anziano dei fratelli Alday fuori gioco, la perfida Dicenta può infatti giostrare a suo piacimento Blanca, troppo debole e afflitta per ribellarsi.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 14.10.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'1 al 6 luglio 2019