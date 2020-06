Anticipazioni TV

Ecco cosa succede nella puntata della Soap Una Vita in onda Oggi su Canale5 il 5 giugno 2020. Le Anticipazioni e le Trame dell'episodio.

Le anticipazioni della soap Una Vita riguardanti la puntata di oggi – venerdì 5 giugno 2020 – ci rivelano che Cinta spera che sua madre si sia rassegnata e che non abbia più intenzione di cercarle un marito. Dopo il fallimento del fidanzamento con Norberto, la bella Dominguez è finalmente felice di non doversi più occupare di faccende amorose ma di potersi invece concentrare sulla sua carriera. Il suo debutto è infatti molto vicino. Ma purtroppo per lei, Bellita e José hanno altri progetti. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Anticipazioni Una Vita: Norberto schiaffeggia Cinta

Bellita e Josè hanno scoperto la verità su Cinta e se proprio la loro bambina si rifiuta di studiare, dovrà almeno trovarsi marito. I Dominguez vogliono che la ragazza si sposi quanto prima e le organizzano un'uscita con un signorotto per bene, figlio dell'ambasciatore di Buenos Aires: Norberto. La bella aspirante artista si trova costretta ad accettare l'uscita con il ragazzo ma la loro serata a teatro si trasforma in un incubo. All'uscita dalla sala Norberto tenta di farla ubriacare e davanti al suo rifiuto di bere, la schiaffeggia. Josè li scopre proprio in quel momento e scaccia immediatamente il giovanotto.

Cinta convinta di essere liberata dei suoi pretendenti nelle Anticipazioni Una Vita puntata del 5 giugno 2020

Con Norberto fuori dai piedi e soprattutto dopo quello che è successo, Cinta crede di essersi liberata dai suoi pretendenti. La ragazza è convinta che sua madre rinunci a trovarle marito e che finalmente la lasci in pace. I Dominguez hanno però altri piani per la loro bambina e non intendono certo farle vivere una vita senza arte né parte. O si sposerà o dovrà studiare. Cinta è però sempre più presa dalle sue prove per il nuovo spettacolo e non ha ancora il coraggio di informare i genitori di voler intraprendere la carriera d'artista, come sua madre.

Anticipazioni Una Vita: Cinta nasconde i suoi segreti ma i Dominguez...

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che molto presto Cinta dovrà fare i conti con una brutta sorpresa. Non solo la ragazza verrà i suoi sogni artistici tramutarsi in incubi ma dovrà affrontare alcuni problemi economici della sua famiglia. I Dominguez scopriranno infatti di essere finiti in bancarotta e saranno costretti a rivedere i loro affari a Calle Acacias.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'1 al 7 giugno 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.